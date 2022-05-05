Влюблённая девочка отправила руководителя патриотического клуба Новосибирска в колонию строгого режима

Коллаж Сиб.фм: использовано фото со страницы Романа Кошкина в "ВК"

Разрешилась история с обвинением в совращении несовершеннолетней руководителя военно-патриотического клуба "Альфа": Романа Кошкина приговором суда отправили в колонию строгого режима.

4 мая Заельцовский районный суд поставил точку в уголовном деле Романа Кошкина. Мужчину обвиняли в совращении школьницы. И хотя последняя пыталась в суде заявить, что оговорила педагога из-за вспыхнувших чувств, маховик правосудия было уже не остановить.

"Роману Кошкину назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решение ещё в силу не вступило и может быть обжаловано",

– рассказали в Заельцовском районном суде.

А гособвинитель просил 13 лет лишения свободы. При этом, за время судебного процесса Роман Кошкин успел побывать в карцере и чуть не попасть в лазарет.

Погубила руководителя военно-спортивного клуба "Альфа" встреча с 13-летней Машей весной 2020 года. Девочка влюбилась в педагога и искала повод с ним встретиться. Однажды сказала, что ей плохо и нужна помощь. Как рассказывала корреспонденту Сиб.фм защита Романа Кошкина, школьница сама домогалась руководителя "Альфы", а не добившись взаимности оклеветала его.

Несмотря на то, что Маша пыталась взять свои слова через несколько месяцев обратно, следствие остановить не удалось. Другие воспитанники выходили с пикетами в поддержку Романа, но на исход дела это так и не повлияло.

Читайте также на сайте Сиб.фм: сколько новосибирских отцов в прошлом году стали педофилами?