Фото министерства обороны России в "ВК"

Российская армия продолжает гуманитарную миссию на территории Харьковской области. Между тем, украинская сторона прикрывается детскими образовательными учреждениями и грозит химическим оружием. Зафиксированы шокирующие факты перепродажи гуманитарной помощи.

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает следить за нарушениями прав мирных жителей Украины. Так, представителей России возмутило, что в двух школах Крематорска и училище армия ВСУ разместила тяжёлую военную технику, при этом, эвакуация не поводилась.

А в Харькове соседство с военной техникой грозит разливом ядовитых веществ и химической катастрофой.

"В непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, на территории опытного цементного и коксохимического заводов подразделения ВСУ установили гаубицы Д-30 и РСЗО. На этих предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями, – сообщает Межведомственный координационный штаб РФ. — В случае разрушения емкостей произойдет выброс в атмосферу химических веществ с последующим заражением воздуха, местности и источников водоснабжения, что приведет к массовому отравлению людей. Боевики, зная, что жертвами их циничных действий станут только мирные жители, целенаправленно провоцируют Вооруженные Силы России на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за возможные жертвы среди местного населения".

Ещё более шокирующий факт обнародовали российские военные: должностные лица военных администраций в Запорожской области присваивают себе гуманитарную помощь, а потом продают её мирному населению.

"Именно из-за таких действий киевского режима международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов, как это ранее сделало румынское представительство Международного Комитета Красного Креста в Одесской области, где также были зафиксированы массовые хищения жизненно необходимой мирным гражданам гуманитарной помощи",

– сообщили в штабе.

Между тем, российская сторона не намерена прекращать свою гуманитарную миссию. Продолжается эвакуация населения из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины. Только за последние сутки из-под обстрелов вывезено 10 617 человек, в том числе 1 421 ребенок.