Зачислят через 10 дней: в ПФР назвали сроки поступления новой выплаты на детей от 8 до 17 лет

Фото: pixabay.com

С 1 мая ПФР начал принимать заявления на получение нового пособия для семей, где есть дети в возрасте от 8 до 17 лет. Первые выплаты начнут зачисляться уже в мае.

За время майских каникул новосибирцы подали порядка 40 000 заявлений. Больший процент из них поступил в электронном виде, через портал «Госуслуги». Кроме того, заявки принимались в МФЦ и ПФР, которые работали по особому графику в выходные и праздничные дни.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. При этом он может быть продлен на 20 рабочих дней, если в ПФР своевременно не поступят сведения или документы, необходимые для назначения пособия. В таком случае заявителю придет уведомление в личный кабинет на портале «Госуслуги». Оно поступит также в том случае, если необходимо донести документы лично.

Первое зачисление денежных средств должно произойти в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем пособие будет перечисляться с 1-го по 25-ое число месяца.

"Суммировать 10 дней и 5 дней и говорить, что первые выплаты поступят на карты 15-мая неправильно, так как берутся в расчет только рабочие дни, а в мае у нас сразу два периода праздничных выходных. Кроме того, не по всем заявлениям решения будут приняты в максимально короткий срок — на это пособие нужны справки и сведения из разных ведомств, которые будет запрашивать самостоятельно Пенсионный фонд. Потребуется время, чтобы они поступили. Первых перечислений по выплатам ожидаем точно в мае, но не 15-го числа, а позже", -пояснили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Если прибавить к 1 мая 10 рабочих (не календарных!) дней, то получается 19 мая — то есть в этот день будут одобрены первые заявления. Если к ним добавить еще 5 рабочих дней с учетом 19-го числа, то получается 25 мая. То есть первые пособия на карты, скорее всего, будут перечислены в эти даты.

"Тем, кто подал заявления в мае, но в более позднюю дату, деньги будут перечислены в начале июня. Все, кому положены выплаты, получат их в полном объеме", — говорят в Пенсионном фонде.

Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от месяца подачи заявления. Таким образом, родителям, которые обратились за выплатой в мае, начислят пособие сразу за два месяца – апрель и май. Если семьи подадут заявление, к примеру, в сентябре, то деньги поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь. Такой порядок установлен до 1 октября 2022 года.

Ранее, Сиб.фм писал о том, кому положена праздничная прибавка к пенсии в мае 2022 года. График выплаты пенсий в Новосибирске изменится на время майских каникул, а также как подать заявление на Госуслугах на новую выплату.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.