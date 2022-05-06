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В Новосибирске 310 ветеранов получили 10 000 рублей ко Дню Победы

Фото В Новосибирске 310 ветеранов получили 10 000 рублей ко Дню Победы
Фото В Новосибирске 310 ветеранов получили 10 000 рублей ко Дню Победы

Фото pixabay.com

Единовременную выплату к 9 Мая в размере 10 тысяч рублей в Новосибирской области получили 310 человек, сообщили 6 мая в пресс-службе регионального отделения ПФР.

С 2019 года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Новосибирской области в преддверии Дня Победы регулярно производится единовременная выплата в размере 10 000 рублей. В текущем году её получили 310 ветеранов, сообщили 6 мая в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР).

«В среднем общий размер выплат у инвалидов и участников Великой Отечественной войны на сегодняшний день в регионе составляет порядка 47 тысяч рублей в месяц», — уточнили в ПФР.

Напомним, что к 9 Мая новосибирским ветеранам ВОВ должна быть произведена ещё одна единовременная выплата. Заместитель губернатора Сергей Нелюбов говорил, что по 5 000 рублей из областного бюджета в канун праздника выплатят всем участникам войны, «блокадникам» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
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