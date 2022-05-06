71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 5 мая – в обзоре Сиб.фм.

Президент России Владимир Путин поговорил с премьером Израиля Беннетом, российские военные освободили населенный пункт Светличное на подходе к Лисичанску и уничтожили около 200 украинских боевиков. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи четверга, 5 мая.

Спецоперация

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, два склада боеприпасов, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники;

Авиацией поражены сорок пять военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения;

Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники;

Артиллерийскими подразделениями поражены 6 пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники;

Средствами ПВО сбиты три БПЛА, а также в районе острова Змеиный БПЛА «Байрактар ТБ-2».

Переговоры России и Израиля

Путин пообщался по телефону с премьером Израиля Беннетом, сообщил Кремль. Лидеры подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов России и Израиля, чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста.

Обсудили ситуацию на Украине, в том числе эвакуацию с территории "Азовстали" мирных жителей.

Путин заявил, что российские военные готовы обеспечивать безопасный выход мирных с "Азовстали", Киев должен приказать боевикам сложить оружие.

Выразили заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений.

Беннет отметил решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом.

В самом Израиле сообщили, что президент России Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о Гитлере.

Освобождение Светличного

Российские военные полностью освободили населенный пункт Светличное в ЛНР неподалеку от Лисичанска. Кроме того, силовики уже заняли несколько районов населенного пункта Нижнее, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.