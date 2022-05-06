8 мая в BLA BLA BAR выступит Анет Сай

Фото предоставлено концертным агентством «ЯгоDа»
Специальной гостьей вечеринки станет лидер топ-чартов и артистка музыкального лейбла «Black Star» Анет Сай.
Анет Сай – участница второго сезона музыкального проекта «ПЕСНИ» на ТНТ и исполнительница суперхита «Слёзы», который стал саундтреком к пятому сезону проекта «Пацанки» на телеканале «Пятница!»
В этот вечер гости услышат треки «Слёзы», «Не люблю?», «Выходи» и другие любимые хиты Анет.
BLA BLA BAR
ул. Депутатская, 46
Сбор гостей: 8 мая с 20:00
Получить информацию и забронировать столик можно по телефону: +7 (383) 248-45-48
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