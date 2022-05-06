Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

афиша
На правах рекламы реклама

8 мая в BLA BLA BAR выступит Анет Сай

Фото 8 мая в BLA BLA BAR выступит Анет Сай
Фото 8 мая в BLA BLA BAR выступит Анет Сай

Фото предоставлено концертным агентством «ЯгоDа»

Специальной гостьей вечеринки станет лидер топ-чартов и артистка музыкального лейбла «Black Star» Анет Сай.

Анет Сай – участница второго сезона музыкального проекта «ПЕСНИ» на ТНТ и исполнительница суперхита «Слёзы», который стал саундтреком к пятому сезону проекта «Пацанки» на телеканале «Пятница!»

В этот вечер гости услышат треки «Слёзы», «Не люблю?», «Выходи» и другие любимые хиты Анет.

BLA BLA BAR

ул. Депутатская, 46

Сбор гостей: 8 мая с 20:00

Получить информацию и забронировать столик можно по телефону: +7 (383) 248-45-48

Купить билет на сайте

QR-код не нужен

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

концерт
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27554
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
19221
71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов
18498
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
17738
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках
15163
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14921
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
14862
Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая