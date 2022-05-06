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Банк «Открытие» снижает ставки по кредитам для бизнеса

Фото Банк «Открытие» снижает ставки по кредитам для бизнеса
Фото Банк «Открытие» снижает ставки по кредитам для бизнеса

Фото: Банк «Открытие»

С 5 мая снижены ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса. Минимальная ставка по невозобновляемой кредитной линии и единоразовым кредитам составит 15%, по возобновляемой кредитной линии и овердрафту – 16%.

Банк «Открытие» выдает предпринимателям кредиты на любые цели развития бизнеса без ограничения по максимальной сумме и без дополнительных комиссий. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств составляет 5 лет, на инвестиции – 15 лет.

В банке также действует программа экспресс-кредитования на сумму до 10 миллионов рублей. Оформить такой кредит можно без посещения отделения банка – онлайн.

Ознакомиться со всеми условиями по кредитам для малого и среднего бизнеса можно на сайте банка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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