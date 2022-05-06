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Банк «Открытие» запустил акцию «Дачный сезон»

Фото Банк «Открытие» запустил акцию «Дачный сезон»
Фото Банк «Открытие» запустил акцию «Дачный сезон»

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» предлагает новым держателям карты Opencard получить кешбэк 5% за покупки стройматериалов и бытовой техники. А также выиграть один из 10 сертификатов на сумму до 100 тысяч рублей.

Для участия в акции достаточно оформить дебетовую Opencard до 20 мая 2022 года и оплатить покупки на сумму от 3 000 рублей в магазинах «Петрович», «Леруа Мерлен», «Ситилинк», «Холодильник.ру», Hoff и Askona. 5% со всех этих покупок банк вернет в виде кешбэка.

8 июля «Открытие» также разыграет среди покупателей 10 сертификатов на сумму до 100 тысяч рублей. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел. Номинал сертификатов можно потратить на компенсацию покупок, оплаченных в магазинах-партнерах банка.

По дебетовой Opencard держатели получают кешбэк до 2% за все покупки и до 30% за покупки у партнеров банка. Также клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, повышенная ставка по счету «Моя копилка», а также переводы на карты других банков без комиссии.

Оформить карту и ознакомится с полным условиями акции можно на сайте банка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

техника
дача
строительсво
кешбэк
Банк «Открытие»
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