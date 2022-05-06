BLA BLA BAR отпразднует День Радио с Антоном Комоловым

Фото предоставлено концертным агентством «ЯгоDа»
Вечеринка пройдет 7 мая на волне любимой радиостанции Европа Плюс.
Специальным гостем праздника станет легендарный теле- и радиоведущий Антон Комолов. За музыку в этот вечер отвечают: группа ULTRAFIOLET, московские резиденты DJ Scream One, DJ Light и MC MOSЯ и новосибирский DJ PROOSS.
BLA BLA BAR
ул. Депутатская, 46
Сбор гостей: 7 мая с 20:00
Информация о билетах по телефону: +7 (383) 248-45-48
С 20:00 до 21:00 вход бесплатный
После 21:00
Для девушек – 500 руб.
Для парней – 1000 руб.
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