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День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным
Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным

Фото Минобороны России; yandex.ru

7 мая в России празднуют день создания Вооруженных Сил Российской Федерации.

Вооруженные Силы Российской Федерации – мощная военная организация, способная противостоять любым внешним и внутренним агрессивным силам и готовая в любую минуту встать на защиту своей страны и народа. Дата их возникновения является общероссийским праздником, который отмечается в стране ежегодно 7 мая. Сиб.фм собрал самые интересные патриотичные открытки и поздравления военным.

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 2

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 3

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 4

День создания Вооруженных Сил Российской Федерации отмечается 7 мая, начиная с 1992 года. В 2022 году его празднуют 31-й раз. Основанием события является распоряжение Президента РФ «Об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации» от 7 мая 1992 года.

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 5

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 6

Праздник отмечают военные, специалисты смежных профессий и официальные лица, связанные с военным делом.

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 7

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 8

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 9

Вооруженные Силы Российской Федерации были созданы в 1992 году распоряжением главы государства. Они составляют основу обороны страны и действуют под руководством Верховного главнокомандующего РФ — президента России. В армии занято более 800 тысяч человек.

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 10

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 11

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 12

Ключевой обязанностью ВС является готовность отразить агрессии, направленные против государства и покушения на целостность и неприкосновенность его территорий. Военная организация имеет развитую структуру, которая объединена органом центрального управления.

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 13

Основные виды ВС РФ:

  • Сухопутные войска (СВ);
  • Военно-воздушные силы (ВВС);
  • Военно-Морской флот (ВМФ);
  • отдельные роды войск (воздушно-космической обороны (ВВКО), воздушно-десантные (ВДВ) и ракетные стратегического назначения (РВСН)).

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 14

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 15

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 16

В составе ВС Российской Федерации, кроме воинских соединений и подразделений, имеются учебные учреждения по подготовке профессиональных специалистов военного дела. Входят сюда и организации, выполняющие дополнительные функции по укреплению обороноспособности страны и обслуживанию воинских подразделений. Вооруженные Силы могут быть направлены на решение задач, которые обозначены в международных договорах России.

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 17

Фото День Вооруженных Сил РФ 7 мая: новые патриотичные открытки и поздравления военным 18

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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