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Эксперты Сбера рассказали о ситуации на рынке недвижимости

Фото Эксперты Сбера рассказали о ситуации на рынке недвижимости
Фото Эксперты Сбера рассказали о ситуации на рынке недвижимости

Фото: Сбер

Специалисты Сибирского Сбербанка проанализировали состояние рынка недвижимости, рассказали об особенностях проведения сделок и о предложениях банка на Сибирском жилищном конгрессе.

Спикеры уделили внимание программам ипотеки с государственной поддержкой. Сегодня ставка по ипотеке для семей с детьми составляет от 5,7% при использовании сервиса электронной регистрации сделки. А с 4 мая ставка банка по программе «Господдержка» зафиксирована на уровне от 8,7% годовых при электронной регистрации. При этом можно снизить ежемесячные платежи по ипотеке при помощи программ Сбера и партнерских программ с застройщиками.

У клиентов Сбера также есть возможность провести сделку купли-продажи без использования заемных средств в любом отделении банка, без необходимости посещения МФЦ или отделения Росреестра. Регистрация права собственности и перечисление средств продавцу недвижимости в проводится за два рабочих дня.

По словам директора Направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка Сбербанка Сергея Буянова, банк продолжает стратегию цифровизации своих сервисов: сегодня через Домклик можно дистанционно оформить заявку на ипотеку, подать документы на снятие обременения при выплате кредита и многое другое.

«Сервис возглавил всероссийский рейтинг агентства "Эксперт РА" по количеству объявлений о продаже квартир. А недавно мы запустили образовательный проект для риелторов – "Академия Домклик". Любой желающий может пройти специальные курсы от наших экспертов и получить диплом или сертификат о прохождении обучения. Причем темы для курсов можно выбирать самостоятельно», – отметил он.

Для справки: Сибирский жилищный конгресс – это ежегодное мероприятие для риелторов и участников рынка недвижимости, направленное на повышение профессионализма и развитие межрегионального сотрудничества.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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