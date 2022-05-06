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Глава Федерального казначейства Новосибирской области не пришёл на суд по делу о вымогательстве

Фото Глава Федерального казначейства Новосибирской области не пришёл на суд по делу о вымогательстве
Фото Глава Федерального казначейства Новосибирской области не пришёл на суд по делу о вымогательстве

Фото Густаво Зырянова

5 мая в Бердском городском суде должны были начать рассматривать громкое уголовное дело о вымогательстве денег и коньяка у главы казначейства Новосибирской области: однако процесс не стартовал, потерпевший Андрей Гайдук в суд не явился.

Громкая история публичного скандала, который произошёл между правозащитником Александром Шехтманом, случилась около года назад. Сначала профессиональный жалобщик разместил нелицеприятную информацию о главном казначее в социальных сетях. В описании он не только оскорбил Андрея Гайдука, но и пригрозил обнародовать "позорящую" его информацию.

«Также он звонил должностному лицу, говорил, что намерен «закидать» государственный орган жалобами на ненадлежащую работу его сотрудников и руководства, потребовал у должностного лица передачи ему денежных средств в сумме 315.000 рублей, а также бутылки коньяка «Courvoisier VS» стоимостью 2.828 рублей 89 копеек, а всего потребовал передать ему имущество на общую сумму 317.828 рублей 89 копеек", – рассказали в Бердском городском суде.

В конце апреля дело, возбуждённое по части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство» поступило в Бердский городской суд. 5 мая должно было состояться первое заседание по существу, однако потерпевший казначей на процесс не пришёл.

«Гайдук не явился и предоставил ходатайство об отложении рассмотрения дела. Причина – уважительная, у него оформлен командировочный лист,

- рассказали Сиб.фм в Бердском городском суде. – Обвинительное заключение пока не оглашалось».

Напомним, Александр Шехтман находится в СИЗО уже несколько месяцев. Попытка обжаловать арест у правозащитника закончилась неудачей, а грозит мужчине семь лет тюремного заключения.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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