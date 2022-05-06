Громкие имена: галерея Perfect style представляет лучшие коллекции нового сезона

Фото: Галерея Perfect Style

Fashion-индустрия сейчас находится на пике трансформации. Модный ритейл Новосибирска также принимает новые правила игры. Основательница галереи итальянских брендов одежды, обуви и аксессуаров Perfect style, телеведущая Светлана Манина рассказала о самых трендовых коллекциях весна-лето и ближайших перспективах развития премиум брендов.

Компания была основана в 2008 год – около 15 лет назад. В 2013 году галерея вошла в рейтинг двухсот крупнейших мультибрендовых магазинов моды и аксессуаров России, а теперь включена в итальянское издание Black Book of retail Russia.

Галерея представляет только оригинальные бренды одежды. Сегодня она насчитывает более 50-ти всемирно признанных премиальных марок, среди них La Perla, Plein Sport, Barbed, Paolo Moretti, Bisibiglio, Gemma, Blumarine, Cerruti 1881 и Naumi, которые постоянно пополняются новыми именами.

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА PERFECT STYLE СВЕТЛАНА МАНИНА

Галерея стремится не только за актуальностью изделий, но и за тенденциями развития рынка одежды, поэтому с лета 2021 года коллекции мультибрендовой галереи Perfect Style можно увидеть на маркетплейсе Ozon. Теперь клиенты компании могут оформить заказ и получить его в ближайшем пункте выдачи по всей стране. В самой галерее также открыт пункт выдачи заказов Ozon, что позволяет доступным образом быть ближе к своим покупателям.

Одна из самых свежих летних коллекций этого года принадлежит дизайну Maryley. Его корни восходят к историческому бренду TWISTER, созданному в 1998 году. Возрожденная в 2012 году, Marley смогла заявить о себе, предлагая женщинам свою концепцию выражения индивидуальности в любое время дня. В ней качество, оригинальность и стиль представляют ценности made in Italy. Это эмоциональное путешествие, сочетающее идеи ноу-хау с использованием самых высококачественных материалов и деталей. Эклектичный дизайн с акцентом на повседневную элегантность и яркостью уличной моды.

Еще одна марка, достойная внимания – L`ESTROSA. «Вы можете носить что угодно, если наденете к этому красивую пару обуви», – считают ее создатели.

Компания родилась в послевоенный период. Это небольшая традиционная фабрика по производству обуви ручной работы только для женщин. Сегодня ее отличает креативный стиль easy chic, который выделяется как на итальянском, так и на европейском подиуме.

Каждая модель представляет собой идеальную пару в сочетании с актуальностью, высоким качеством, продуманным дизайном и тщательной проработкой деталей.

Многолетний опыт компании является ключом к разработке новых концепций и дизайнов. Каждый новый материал, аксессуар, подошва и каблук создают бесконечное количество новых возможных вариантов, поэтому команда ремесленников объединяет в себе традиционное мастерство с инновации.

Мастера терпеливо и придирчиво ищут дефекты и несовершенства, проверяют и вручную отбирают лучшую обувь, чтобы гарантировать своим клиентам самые высокие итальянские стандарты качества, при этом бренд стремится к долговечности, мягкости и экологичности изделий.

Первый в мире бренд люксовой спортивной одежды Plein Sport не разделяет вещи на категории и подходят абсолютно для всех видов спорта.

По признанию дизайнера Филиппа Плейна, на его становление повлияла культура разных стран. В 1998 году он открыл мастерскую по производству мебели и аксессуаров для интерьера, но официальной датой основания бренда Philipp Plein принято считать 2004-й год, когда была запущена первая линия одежды. В 2009-ом представители американской компании-производителя игрушек Mattel предложили Филиппу создать наряд для куклы Барби. Он изготовил черное платье с кристаллами Swarovski и палантин в тон.

В 2011 году Филипп Плейн представил свою первую детскую коллекцию, а в конце 2016 был запущен новый бренд Plein Sport.

Одежда бренда Philipp Plein и Plein Sport ориентирована преимущественно на молодежь.

В линейке Plein Sport дизайнер уделяет особое внимание качеству своей продукции. Все изделия изготавливаются на итальянских фабриках. Главным и характерным элементом коллекций стало изображение тигра, которое мы видим на логотипе, а также в виде принта на одежде и фурнитуре.

«Plein Sport – это энергия, роскошь, мотивация. Мы хотим быть настоящими, мы хотим быть другими, мы рождены быть другими», – заявляет Филипп Плейн.

Другой бренд галереи Perfect style – Tensione In – был придуман компанией Alta Tensione SRL в 1997 году благодаря 20-летнему опыту работы в индустрии женской моды. Его штаб-квартира находится в районе Прато и Флоренции, которые славятся своими текстильными традициями. Это одежда для современных женщин: настоящий итальянский характер в канонах повседневности.

Масштабные маркетинговые исследования, изучение тенденций и потребностей клиентов позволяют создавать популярные и изысканные коллекции с уникальным итальянским акцентом.

При разработке образов модельеры используют материалы с новыми технологическими и цветовыми решениями, что подчёркивает идентичность бренда и создаёт его современный облик.

В магазине Perfect style также широко представлены мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров. Эталон классической итальянской элегантности – бренд EXIBIT, который делает ставку на оригинальные детали и отделку, чтобы простое изделие стало уникальным. Откройте для себя линейку пальто, костюмов, рубашек, брюк и обуви.

Или обратите внимание на Bikkembergs. Основатель бренда известен как один из «Антверпенской шестерки», группы дизайнеров-авангардистов, окончивших Королевскую академию художеств. Дирк Биккембергс создал провокационные, новаторские и энергичные коллекции, посвященные современному мужчине – сильному, здоровому, мужественному.

Под его руководством бренд, проводивший модные показы на футбольных стадионах Милана и Барселоны, стал пионером в мире спортивной моды и стал официальным дизайнером ведущей итальянской футбольной команды «Интер».

Ли Вуд, англичанин по происхождению, был назначен креативным директором Dirk Bikkembergs в 2016 году. Талантливый дизайнер достойно продолжает наследие громкого бренда, заново открывая связь между модой и вселенной футбола.

Модный дом DIS – прикосновение мастеров, олицетворяющих бьющееся сердце совершенства «сделано в Италии». Жизнь оригинальным и высококачественным изделиям придают тщательный подбор материалов, стелька, соединенная с колодкой, сборка каждой детали, идеальное прилегание к форме. Каждый шаг гарантирует комфорт и долговечность обуви бренда.

Его создатели говорят: выражайте себя, творите, дерзайте и получайте удовольствие, выбирая из множества вариантов кожи и цветов, вы можете дополнить пару собственной гравировкой. Отпразднуйте свою уникальность!

История уже легендарного бренда HUGO началась в 1923 году, когда предприниматель Хуго Фердинанд Босс открыл небольшую ткацкую фабрику в городке Метцинген. С тех пор HUGO BOSS прошел долгий путь от производителя рабочей одежды до марки по пошиву мужских костюмов и, наконец, – компании с мировым именем. Сегодня HUGO BOSS объединяет два бренда, и один из них – HUGO, появившийся в 1993 году.

Создание HUGO стало важным шагом для компании: модели, выглядели практически авангардными на фоне классических образов основного бренда. Марка часто ассоциируется с главным стереотипом о немецкой моде – сдержанной и безэмоциональной, в основе которой лежит идея об идеальной конструкции и форме.

В рамках фирменного стиля дизайнеры экспериментируют с кроем, нередко делая ставку на асимметрию и силуэты оверсайз. Несмотря на преимущественно спокойную цветовую гамму, в коллекциях можно часто встретить яркий color block и смелые рисунки на ткани.

В стройном ряду брендов галерее нашлось место Gemma. H, созданному во Флоренции дизайнером одежды Джеммой Хонг, кореянкой по происхождению, которая легко и непринужденно развеяла миф о том, что вязаные вещи хороши только зимой.

И Angelo Nardelli, который выбирают активные и целеустремленные мужчины, знающие чего хотят и как этого достичь. История итальянской марки, с которой связано производство одежды для мужчин (костюмов и пиджаков, брюк, сорочек, галстуков, а также различных аксессуаров), насчитывает 50 лет.

Характерный дизайн отличает его использованием строгим покроем, прекрасной обработкой тканей, ручной работой при отделке деталей. Здесь выпускаются костюмы трех направлений – повседневные, строгие классические и костюмы для церемоний.

Gutteridge был основан в 1878 году в Неаполе шотландским торговцем Майклом Гаттериджем, занимавшимся продажей тканей. Вскоре при поддержке своего отчима, крупного текстильного промышленника, Гаттеридж открыл универмаг в Стильяно – единственный магазин подобного формата в округе. Это принесло предпринимателю славу и укрепило успех его экспортного бизнеса сначала на территории Италии, а потом и на международной арене. Сегодня Gutteridge выпускает одежду, обувь и аксессуары в классическом стиле.

Еще два больших имени в сибирской галерее связаны между собой исторически – Cerruti, был открыт в 1881 году тремя братьями – Антонио, Квинтино и Стефано. Открыв небольшую текстильную мануфактуру в Северной Италии, семейство Черрути решило посвятить ремеслу свою жизнь.

В 1957 году Нино Черрути запустил массовое производство мужских шерстяных костюмов, что произвело революцию в мире моды – ведь до этого одежда шилась по индивидуальному заказу. Высококачественная шерсть, идеальный крой и современность сделали изделия от Черрути популярными среди европейской знати. А в 1967 году на свет появился бренд Cerruti 1881 со штаб-квартирой в Париже.

Armani – итальянский модный дом, выпускающий мужскую и женскую одежду, обувь, аксессуары, часы, галантерейные изделия, косметику, предметы интерьера и ювелирные украшения. Сегодня компания Giorgio Armani насчитывает более 2000 бутиков по всему миру.

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца. В 1964 году устроился ассистентом в компанию по производству мужской одежды «Хитман», принадлежащую Нино Черутти.

В 1970 году Армани, к тому времени уже достаточно известный модельер, и его лучший друг Серджо Галеотти (Sergio Galeotti) открыли собственную студию, затем он представил первую коллекцию мужской одежды Giorgio Armani, состоящую из элегантных классических костюмов коричневого, серого и черного цветов. Комфортный покрой пиджаков стал хитом продаж: модели не были заужены книзу и не имели крупных подплечников. Такая форма была использована впервые.

Сегодня философия Джорджио Армани в отношении стиля, элегантности, инновации и качества созвучна современности. Его стиль доминирует на подиуме и является фундаментальной и вдохновляющей основой для будущего модной индустрии.

Завершением представленных звезд галереи станет Barbed – итальянский бренд верхней одежды, специализирующейся на парках. Объемные модели с натуральным мехом обречены спасать своих обладателей от суровых холодов, снегопадов и пронизывающих ветров.

Присущее главному дизайнеру бренда Андреа Деглинносенти стремление к минималистичной винтажной эстетике стало движущей силой на пути к созданию марки.

Одежда изготавливается тосканскими мастерами. Вдохновением для новых коллекций послужили классические модели, прочно закрепившиеся в истории, одежда, которая своим появлением знаменует целые эпохи, к примеру, культовая парка М65.

Barbed – это философия жизни, страсть к винтажной одежде и стремление к совершенству, выраженное в простоте.

С перестройкой индустрии моды мультибрендовая галерея Perfect style также переживает изменения и стремится к новым возможностям. Благодаря сотрудничеству с Ozon галерея стала удобнее, а бренды более доступными для широкой российской аудитории и ценителей эксклюзивной одежды высокого качества.

г. Новосибирск, Орджоникидзе, 23

+7 (383) 287-33-49

www.perfect-style.it