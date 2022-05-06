Исчезнувшего с двумя детьми на чужом «Кадиллаке» жителя Новосибирска осудили за мошенничество

Фото из группы «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте»

Приговор Барабинского районного суда в отношении жителя Новосибирска Александра Фреюка, который в декабре 2020 года исчез на арендованном «Кадиллаке» вместе с женой и двумя дочерьми, вступил в законную силу.

Вступил в законную силу приговор Барабинского районного суда в отношении жителя Новосибирска Александра Фреюка, который в декабре 2020 года исчез из города на «Кадиллаке» вместе с женой и двумя дочерьми.

Мужчине назначили 1,5 года условного срока за мошенничество. Наказание смягчили, поскольку он полностью признал вину и возместил почти 2 млн рублей ущерба пострадавшим.

Остальные 400 тыс. рублей Фреюк пообещал вернуть, следует из решения суда. После оглашения приговора мужчина был освобождён из-под стражи.

Напомним, семья Фреюк исчезла из Новосибирска в декабре 2020 года. С заявлением о пропаже в полицию обратился отец Александра.

Глава семейства Фреюк, его супруга Наталья и двое их малолетних дочерей покинули город на внедорожнике Cadillac Escalade, которым обзавелись незадолго до отъезда. Автомобиль оказался арендованным, позже его нашли брошенным.

Выяснилось, что перед исчезновением мужчина занял деньги у нескольких близких приятелей. Один из них заявлял, что попросить в долг товарищ мог как минимум у девяти друзей, а сумма долга могла достигать 9 млн рублей.

Скрывался Фреюк на юге страны, в июне 2021 года его задержали в Сочи по подозрению в мошенничестве. Установленный следствием ущерб составил 2 млн 250 тыс. рублей. Из материалов дела следует, что новосибирец обещал нескольким потерпевшим содействие в приобретении автомобилей. Он брал у них деньги, а затем пропадал.