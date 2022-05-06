Как устроить пикник и не нарваться на штрафы: россиян предупредили о наказании за костры в лесу и шашлык на даче

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Адвокат Тропин предупредил россиян о штрафах за «неправильные» пикники на праздники.

Пикники на майские праздники оставят только приятные впечатления и не приведут к негативным последствиям, если граждане запомнят, что можно устраивать на всей территории городских парков и скверов, кроме заповедных и коммерческих участков, рассказал NEWS.ru адвокат Лев Тропин. Он подчеркнул, что разжигать костёр или использовать мангал разрешено только в предназначенных для этого местах, если таковые имеются. По словам юриста, органы государственной и муниципальной власти оборудуют специальные места для разведения костров, в том числе для проведения пикников, устройства мангалов, а правовая информация о них является общедоступной. "Согласно федеральному закону № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994, костры нельзя разводить во дворах жилых домов и на территориях гаражных кооперативов. Расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 50 метров. В силу статьи 20.4 КоАП РФ за разведение костра в городе полагается штраф. Штраф за костёр во дворе или парке составит для гражданина от двух тысяч до трёх тысяч рублей. За костёр в частном секторе будет наложен штраф такого же размера", — рассказал Тропин.

По его словам, прежде чем разводить костёр в лесу, необходимо убедиться, что на этой территории это делать разрешено. Большинство лесных массивов принадлежат заповедникам, жарить шашлыки в таких местах запрещено.

Адвокат добавил, что разведение костра в лесу в нарушение противопожарных правил обернётся, согласно статье 8.32 КоАП РФ, штрафом в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.

При причинении крупного ущерба лесным насаждениям в результате нарушения правил пожарной безопасности возникает уголовная ответственность по статье 261 УК РФ. Также не стоит забывать, что распитие алкогольных напитков в общественных местах запрещено, ответственность за данное деяние предусмотрена статьей 20.20 КоАП РФ, наказание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей, — подытожил Тропин.