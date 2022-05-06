Кто тут самый умный: кошка Соня возглавила рейтинг фотоконкурса Сиб.фм «Главный котик-2022»

Фото: Светлана Гутова

Конкурс Сиб.фм «Главный котик-2022» собирает все больше участников. И на этой неделе определилась новая пушистая финалистка.

Тысячи новосибирских кошачьих борются за любовь горожан и годовой запас корма. Сегодня мы расскажем об очередных результатах фотоэстафеты.

Финальное голосование пройдёт 30 июня 2022 года. Каждый победитель недели и финалист конкурса получает сертификат в зоомагазин «Гав-Гав Маркет». Традиционным призом самому впечатляющему котику Новосибирска станет годовой запас корма от партнёра проекта – компании «ПроРацион», которая выпускает гипоаллергенный корм с низким аллергенным потенциалом. В линейке можно найти продукты для взрослых кошек и котят, для кошек с чувствительным пищеварением, а также для стерилизованных кошек и кастрированных котов.

Главной героиней марафона по итогам недели стала малышка Соня, которой нет равных в выполнении самых сложных трюков. По признанию ее домашних, она может подать вам лапу, понимает человеческую речь и буквально читает по глазам. Ее софиналистам предстоит разгадать целую теорему, чтобы выиграть в состязании, ведь Соня – девушка с характером и невероятным очарованием – буквально держит удачу за хвост!

Познакомиться с нашими мурчащими участниками, которые будут соревноваться за победу в 2022 году, можно по ссылке на странице конкурса.