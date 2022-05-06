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Александр Лукашенко прокомментировал ход российской спецоперации на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине затянулась. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

«Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли спецоперация по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась», – заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил о недопустимости применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине. Президент Белоруссии резко одернул иностранного журналиста, который спросил про ситуацию в Буче. Александр Лукашенко сообщил, что провокацию в Буче устроили англичане из Львова.