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общество

Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине затянулась

Фото Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине затянулась
Фото Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине затянулась

Фото Минобороны России

Александр Лукашенко прокомментировал ход российской спецоперации на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине затянулась. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

«Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли спецоперация по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась», – заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил о недопустимости применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине. Президент Белоруссии резко одернул иностранного журналиста, который спросил про ситуацию в Буче. Александр Лукашенко сообщил, что провокацию в Буче устроили англичане из Львова.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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