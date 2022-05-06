Мать обнаруженных под Новосибирском скелетированных младенцев не взяли под стражу

Фото: vk.com/Mafia Шагалово и с личной страницы Евгения Антипова

В администрации Коченёвского района Новосибирской области рассказали, какие меры будут приняты в отношении матери близнецов, чьи останки этой весной обнаружили в селе Шагалово.

Страшную находку в селе Шагалово обнаружили в этом году 21 апреля. На останки двух новорождённых близнецов наткнулись дети. После этого слюну на экспертизу ДНК взяли у всех местных жителей – никто не являлся родственником погребённых за сараем.

Старожилы села Шагалово вспомнили, что недавно с территории сельсовета в районный центр уехала мать двоих детей после бурных выяснений отношений с мужем.

«С мужем они около года назад развелись. Она осталась одна с двумя детьми. А в сентябре прошлого года уехала вместе с детками из нашего села», — рассказывали Сиб.фм односельчане.

С тех пор женщина поселилась в р.п. Коченёво. В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту случившегося. Следователи намеревались выйти в районный суд с ходатайством об аресте. Однако этого так и не случилось, сейчас мать находится с детьми дома.

Глава Коченёвского района Евгений Антипов дал Сиб.фм характеристику матери, подозреваемой в убийстве своих детей. По его мнению, выносить женщине приговор пока не стоит.

«Вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей является преждевременным, так как в настоящее время по факту обнаружения скелетов младенцев возбуждено уголовное дело. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери не избрана, — прокомментировал Сиб.фм ситуацию Евгений Антипов. – Ведётся предварительное расследование. Оценка степени вины и квалификация содеянного возложена на следственные органы Следственного комитета РФ».

Также Евгений Антипов пояснил нашему изданию, что семья ранее не состояла на учёте, как неблагополучная, а мать не привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Хотя мать нигде не работает.

«Двое малолетних детей проживают с матерью. Законным представителем созданы благоприятные условия для жизни, здоровья и развития детей. Угрозы пребывания детям в данной семье нет»,

- заключил глава Коченёвского района.