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Мать обнаруженных под Новосибирском скелетированных младенцев не взяли под стражу

Фото Мать обнаруженных под Новосибирском скелетированных младенцев не взяли под стражу
Фото Мать обнаруженных под Новосибирском скелетированных младенцев не взяли под стражу

Фото: vk.com/Mafia Шагалово и с личной страницы Евгения Антипова

В администрации Коченёвского района Новосибирской области рассказали, какие меры будут приняты в отношении матери близнецов, чьи останки этой весной обнаружили в селе Шагалово.

Страшную находку в селе Шагалово обнаружили в этом году 21 апреля. На останки двух новорождённых близнецов наткнулись дети. После этого слюну на экспертизу ДНК взяли у всех местных жителей – никто не являлся родственником погребённых за сараем.

Старожилы села Шагалово вспомнили, что недавно с территории сельсовета в районный центр уехала мать двоих детей после бурных выяснений отношений с мужем.

«С мужем они около года назад развелись. Она осталась одна с двумя детьми. А в сентябре прошлого года уехала вместе с детками из нашего села», — рассказывали Сиб.фм односельчане.

С тех пор женщина поселилась в р.п. Коченёво. В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту случившегося. Следователи намеревались выйти в районный суд с ходатайством об аресте. Однако этого так и не случилось, сейчас мать находится с детьми дома.

Фото Мать обнаруженных под Новосибирском скелетированных младенцев не взяли под стражу 2

Глава Коченёвского района Евгений Антипов дал Сиб.фм характеристику матери, подозреваемой в убийстве своих детей. По его мнению, выносить женщине приговор пока не стоит.

«Вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей является преждевременным, так как в настоящее время по факту обнаружения скелетов младенцев возбуждено уголовное дело. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери не избрана, — прокомментировал Сиб.фм ситуацию Евгений Антипов. – Ведётся предварительное расследование. Оценка степени вины и квалификация содеянного возложена на следственные органы Следственного комитета РФ».

Также Евгений Антипов пояснил нашему изданию, что семья ранее не состояла на учёте, как неблагополучная, а мать не привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Хотя мать нигде не работает.

«Двое малолетних детей проживают с матерью. Законным представителем созданы благоприятные условия для жизни, здоровья и развития детей. Угрозы пребывания детям в данной семье нет»,

- заключил глава Коченёвского района.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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