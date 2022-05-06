Мэр Анатолий Локоть проконтролировал работу по реконструкции дороги на улице Кедровая

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Состоялось выездное совещание специалистов мэрии Новосибирска и представителей подрядных организаций по поводу реконструкции Мочищенского шоссе в Заельцовском районе. Ремонт на этом участке является частью проекта «Безопасные и качественные дороги». Подробный отчет о реализации проекта выслушал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Стоит отметить, что работы начались еще в 2019 году. В 2020 завершили первый этап длиной 660 метров. В том же году начали работы по следующему этапу – его длина 1,9 км. В прошлом году были выполнены работы по замене земляного полотна, а также по переустройству водопровода, кабелей связи и электроснабжения. Была частично сделана ливневая канализация. Уложен первый слой асфальтобетонного покрытия.

В текущем году запланирована 100% сдача объекта в эксплуатацию. Сейчас же на участке дороги производятся работы по установке бортовых камней, устройству тротуаров и асфальтобетонных слоев покрытия. Будет установлено освещение и завершена ливневая канализация.

Однако, несмотря на продемонстрированные в этому году продуктивные результаты, не обошлось без трудностей. По словам директора по строительству ООО «Новосибирскавтодора» Андрея Рожко, в прошлом году у подрядчика возникли проблемы с оформлением проектной документации. В связи с этим на объекте произошла вынужденная остановка. Это не помешало полному выполнению всех планов 2021 года. На данный момент вся проектная документация откорректирована в необходимом объеме.

Сегодня полностью завершен снос деревьев и выкорчёвывание пней с последующим вывозом. Завершен на 70% вынос кабельных линий электроснабжения. Вынос водопровода выполнен на 40%. Протяженность новой ливневой канализации составляет 895 метров. Полностью завершена установка светофоров.

Представитель подрядчика заявил о расширении проезжей части. Вместо функционирующих на данный момент двух полос, их станет четыре. Расширение дорожного участка началось в связи с его сильной загруженностью, так как он находится на выезде из города и не обладает достаточной пропускной способностью.

«Протяженность действующего этапа реконструкции улицы Кедровая составляет 1 километр 980 метров. Она начинается от Мочищенского шоссе и доходит до введенного участка реконструкции. Сам ремонт практически не влияет на дорожную обстановку. Даже при проведении работ по разрытию, замене основания дорожной одежды, движение все равно проводится по двум полосам. Все стесняющие проезд работы, например, по укладке асфальтобетона, происходят в ночное время при минимальном количестве интенсивности движения автотранспорта», – пояснил Андрей Рожко.

Он также заявил о закупке всех необходимых строительных материалов. Асфальтобетонный завод поставляет свою продукцию в необходимом количестве, а материалы были заготовлены заранее – в зимнее время.

Во время обсуждения была затронута и тема возможного удорожания ремонтных работ. Сейчас «Новосибирскавтодор» должен подготовить пакет документов с обоснованием затрат. После подготовки проекта, он будет отправлен в министерство транспорта. Кроме того, в минтранс направлено письмо по вопросу возможного удорожания строительства объекта в Заельцовском районе. Ориентировочная сумма уже обозначена. На данный момент, после пересчета индексов, стоимость всех объектов «Новосибирскавтодор» составляет 110 миллионов рублей. Что касается реконструируемого участка дороги, его стоимость оценивается в 48 миллионов.

На оперативном совещании Анатолий Локоть отметил важность объекта и то, что удается вносить коррективы в рабочем режиме.

«Я доволен тем, что работу удалось начать до наступления праздников. Это один из переходящих объектов – ремонт ведется уже 3 год. Этот год является завершающим. Въезд в город со стороны улицы Кедровая является крайне важным объектом для Новосибирска в связи с большой интенсивностью движения. Главный приоритет – вход в эксплуатацию в сжатые сроки», – заявил мэр.

Градоначальник отметил, что работы также ведутся на Гусинобродском шоссе и улице Ипподромской. После майских праздников начнется работа на улице Большая в Ленинском районе. Подобный ранний старт гарантирует не только выполнение обозначенных сроков, но и качество реконструкции городских магистралей.

«Произошло удорожание материалов. Для решения этого вопроса существуют нормативные акты, принятые на федеральном уровне. Есть вопрос водопропускной трубы. В связи с тем, что местность здесь заболоченная, придется изменить некоторые рабочие решения. До 20 мая проект будет скорректирован. Однако сдерживающих фактов нет, строители продолжают работу», – сказал Анатолий Локоть.

Суть проблемы в состоянии водопроводной трубы, которая была уложена очень давно. При детальном обследовании подрядчик пришел к выводу о проведении работ в большем, чем ожидалось объеме. Для борьбы с заболоченностью на этой территории построены и сданы очистные сооружения. Вся вода, собирающаяся с поверхности, проходит через них.

Согласно государственному контракту реконструкции участка дороги Мочищенского шоссе закончится в октябре этого года.

Для справки: В ноябре 2020 года приступили к реализации I этапа проекта. Основные технико-экономические показатели: протяженность I этапа составляет 1980 п.м. (погонный метр), количество полос движения – 4; ширина тротуара – до 3,4 метров. Будет установлено 6 светофорных объектов, 7 остановочных павильонов, 143 опоры наружного освещения.