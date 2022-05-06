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Музыкальный театр в Новосибирске объявил конкурс на новое название

Фото Музыкальный театр в Новосибирске объявил конкурс на новое название
Фото Музыкальный театр в Новосибирске объявил конкурс на новое название

Vk.com / muzkomnsk

Новосибирский музыкальный театр объявил конкурс на выбор нового названия учреждения.

Новосибирский музыкальный театр приступает к ребрендингу. Внести свой вклад в обновление театра смогут и зрители. Руководство театра объявило конкурс на новое название.

«Сегодня Музыкальному театру необходимо узнаваемое и звучное имя, которое станет близким для новосибирцев и гостей нашего города», – говорится в сообщении театра.

Конкурс на выбор нового названия для Музкома, как сейчас называют новосибирцы театр, продлится до 4 июня. Руководство театра надеется найти узнаваемое и говорящее имя для учреждениях.

Варианты новых названий для музыкального театра можно прислать на электронную почту muzkomfriendly@yandex.ru или написать на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

В сентябре 2017 года театр был назван Новосибирским музыкальным театром в связи с расширением жанрово-тематических границ репертуара. К слову, театр уже объявлял подобный конкурс пять лет назад, однако тогда подходящего названия так и не удалось найти.

Среди сотен вариантов фигурировали названия «Вольный ветер» – в честь первой оперетты в истории, МузыкаНТ – Музыкальный новосибирский театр, «Галактика», «Гранд-мюзикл», «ГАЛАНТ» (Гала Новосибирск Театр), «Альгамбра» и другие.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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