Музыкальный театр в Новосибирске объявил конкурс на новое название

Vk.com / muzkomnsk
Новосибирский музыкальный театр объявил конкурс на выбор нового названия учреждения.
Новосибирский музыкальный театр приступает к ребрендингу. Внести свой вклад в обновление театра смогут и зрители. Руководство театра объявило конкурс на новое название.
«Сегодня Музыкальному театру необходимо узнаваемое и звучное имя, которое станет близким для новосибирцев и гостей нашего города», – говорится в сообщении театра.
Конкурс на выбор нового названия для Музкома, как сейчас называют новосибирцы театр, продлится до 4 июня. Руководство театра надеется найти узнаваемое и говорящее имя для учреждениях.
Варианты новых названий для музыкального театра можно прислать на электронную почту muzkomfriendly@yandex.ru или написать на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».
В сентябре 2017 года театр был назван Новосибирским музыкальным театром в связи с расширением жанрово-тематических границ репертуара. К слову, театр уже объявлял подобный конкурс пять лет назад, однако тогда подходящего названия так и не удалось найти.
Среди сотен вариантов фигурировали названия «Вольный ветер» – в честь первой оперетты в истории, МузыкаНТ – Музыкальный новосибирский театр, «Галактика», «Гранд-мюзикл», «ГАЛАНТ» (Гала Новосибирск Театр), «Альгамбра» и другие.
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