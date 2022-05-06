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На вокзал Новосибирска прибыл ретропоезд в честь 77-й годовщины Победы

Фото На вокзал Новосибирска прибыл ретропоезд в честь 77-й годовщины Победы
Фото На вокзал Новосибирска прибыл ретропоезд в честь 77-й годовщины Победы

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Исторический состав в честь Победы прибыл на вокзал «Новосибирск-Главный» 6 мая.

В преддверии Дня Победы на ж/д вокзал «Новосибирск-Главный» прибыл исторический «Эшелон Победы». Ретропоезд встретили сотни горожан и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Раритетный паровоз тянет за собой вагон-теплушку, в котором перевозили солдат, аптеку-операционную, офицерский вагон, платформы с военной техникой. По случаю прибытия поезда на перроне дали небольшое театрализованное представление.

Фото На вокзал Новосибирска прибыл ретропоезд в честь 77-й годовщины Победы 2

Встречать ретропоезд вышли сотни жителей Новосибирска. Исторический эшелон на вокзале Новосибирска встречали, воссоздав атмосферу мая 1945 года, когда составы с солдатами прибывали под звуки вальса.

Фото На вокзал Новосибирска прибыл ретропоезд в честь 77-й годовщины Победы 3

Глава региона Травников отметил, что вклад железнодорожников в Победу неоценим.

Фото На вокзал Новосибирска прибыл ретропоезд в честь 77-й годовщины Победы 4

«С первых дней войны они перебрасывали на фронт войска, вооружение и боеприпасы, доставляли сырье для оборонки, обеспечивали беспрецедентную в истории эвакуацию людей, предприятий и ценностей. Наш земляк Николай Лунин, стал основоположником целого движения. Методы эксплуатации паровозов, которые применяли лунинцы – скоростное вождение тяжеловесных поездов, увеличение пробега локомотива между ремонтами, ремонт паровозов силами бригады – давали колоссальную экономию ресурсов. Кроме организации перевозок, железнодорожные предприятия производили оружие и боеприпасы. В одном только депо Инская освоили выпуск около 100 наименований изделий для фронта», – заявил Травников.

Он напомнил, что за считанные дни в Сибири во много раз увеличился поток поездов, а к осени 1941 года в три раза возросла выгрузка на Новосибирском узле. При этом тысячи работников железнодорожных предприятий ушли добровольцами на фронт. 12 человек из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

Фото На вокзал Новосибирска прибыл ретропоезд в честь 77-й годовщины Победы 5

«Мы помним трудовой подвиг наших промышленных предприятий. Мы помним подвиг сельских тружеников, работников колхозов и совхозов, отдавших фронту только в первые месяцы войны 3 тысячи тракторов, 2 тысячи автомашин и 30 тысяч лошадей, но не снизивших нормы поставки хлеба и других продуктов на фронт. Мы помним подвиг новосибирцев, принявших и разместивших у себя 300 тысяч жителей блокадного Ленинграда. Помним подвиг врачей и медсестер наших эвакогоспиталей – в Новосибирской области помнят и чтят вклад абсолютно каждого земляка в Великую Победу», – заключил губернатор.

После встречи поезда глава региона Андрей Травников возложил цветы к барельефу «Сибирякам, уходившим на фронт в годы Великой Отечественной войны».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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