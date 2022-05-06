Над куполом Оперного театра в Новосибирске водрузили Знамя Победы

НОВАТ
В Новосибирске 6 мая над зданием НОВАТа подняли красное Знамя Победы.
Знамя Победы подняли над Театром оперы и балета Новосибирска. Оно представляет собой точную копию Знамени, водруженного в 1945 году на здании Рейхстага в Берлине.
В пятницу, 6 мая, в Новосибирске на вершине купола Театра оперы и балета водрузили красное Знамя Победы. Каждый год промышленные альпинисты устанавливают его над НОВАТом вместо флага Российской Федерации.
Знамя представляет собой точную копию Знамени, водруженного 1 мая 1945 года над Рейхстагом в Берлине. Это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.
Новосибирский театр оперы и балета достраивался в годы Великой Отечественной войны и был открыт 12 мая 1945 года. Именно поэтому здесь ежегодно поднимают Знамя Победы.
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