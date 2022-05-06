Особый противопожарный режим продлили в Новосибирской области до 15 мая

МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске из-за сложной ситуации с пожарами до 15 мая продлили запрет на разведение огня и сжигание сухой травы.

Новосибирская область продлила особый противопожарный режим до середины мая. Соответствующее постановление приняло правительство региона 6 мая.

Власти Новосибирской области продлили действие особого противопожарного режима из-за повышенной пожарной опасности на территории региона. Соответствующие изменения в постановление правительства Новосибирской области от 15.04.2022 № 169-п одобрены на внеочередном заседании правительства НСО 6 мая.

Такое решение власти приняли из-за сложной ситуации с пожарами в Новосибирской области. В регионе наблюдается рост числа ландшафтных и бытовых пожаров, ожидаются высокие классы пожарной опасности. А теплая и ветреная погода, установившаяся на территории области, способствует моментальному распространению огня.

Во время действия этого режима жителям Новосибирской области запрещено разводить костры и открытый огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор, проводить огнеопасные работы на открытых участках, на территории населенных пунктов и предприятий.

За нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам – от 15 до 30 тысяч рублей, юридическим – от 200 до 400 тысяч рублей.

Напомним, в течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства: тел. 8 (383)200-10-35, осуществляется непрерывная работа единого номера лесной охраны: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.

Ранее Сиб.фм писал, что губернатор Травников обратился к жителям Новосибирской области из-за пожаров.

С начала года в Новосибирской области при пожарах погибли 78 человек.