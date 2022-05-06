Первые грибы 2022: какие дикоросы можно собирать в лесу уже в мае

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Грибники уже активно гуляют по лесу в поисках первых после зимы грибов. Где растут весенние сморчки и как не перепутать их с ядовитыми грибами, – расскажет Сиб.фм.

Первые сморчки начали находить в районе Шлюза и ВАСХНИЛа, в Искитимском районе, возле Северного объезда, села Марусино и в районе Каменки.

«Попадались экземпляры приличных размеров. Половину своей небольшой корзинки удалось насобирать. И этому был рад, так как грибной сезон только начинается. Дня через 3-4 должно быть поинтереснее. Возле всевозможных речушек и ручьев, наибольшее количество», — поделился грибник Сергей Григорьев.

«30 апреля, станция Мочище. Очень сухо, все хрустит. Дождя бы. Нашла 50-60 штучек всего», — рассказала жительница Новосибирска Ирина Митянина.

Опытные грибники считают, что сезон сморчков продлится 2-3 недели, если погодные условия будут благоприятными.

Сморчки растут в лесах различного типа, на перегнойной почве, часто на пожарищах, песчаных и мшистых местах, на опушках леса, в междурядьях посадок, вдоль дорог, канав, на вырубках.

Плодоносят с апреля (в теплые годы с конца марта) до начала июня (в холодные — до середины июня), иногда теплой осенью проскакивает вторым слоем в конце сентября-октябре.

Сморчки используют для приготовления первых и вторых блюд, закусок и начинок. Иногда сморчок путают с ядовитым грибом строчком. Строчок содержит канцерогенный токсин гиромитрин, воздействующий в том числе на печень и вегетативную нервную систему. Известны случаи отравления. Симптомы отравления включают рвоту и тошноту, в тяжелых случаях наблюдается кома.

Ранее, Сиб.фм писал о том, как долго можно собирать грибы при минусовых температурах. Миколог объяснила, срезать или выкручивать грибы, а также редкие розовые грибы начали собирать в лесах Новосибирской области.

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