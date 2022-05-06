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Почти 8 тысяч жителей Новосибирска проголосовали за название парка у Каменки

Фото Почти 8 тысяч жителей Новосибирска проголосовали за название парка у Каменки
Фото Почти 8 тысяч жителей Новосибирска проголосовали за название парка у Каменки

Фото с сайта green.novo-sibirsk.ru

В Новосибирске продолжается голосование за название парка в пойме Каменки. В онлайн-голосовании приняли участие почти 8 тысяч человек.

Большинство новосибирцев хотят, чтобы парк в пойме Каменки носил название реки. Всего в голосовании приняли участие около 8 тысяч горожан.

Онлайн-голосование по выбору наименования для нового парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе Новосибирска продолжается. Напомним, принять участие в нём может любой горожанин, достигший 14 лет. Сделать это можно до 30 мая, пройдя по ссылке https://54.gorodsreda.ru/.

Отдать голос можно за одно из названий парка, так или иначе связанных с местностью, природным ландшафтом и историей:

  • парк «Каменка»;
  • парк «Мельница»;
  • парк «Речной»;
  • парк «Луговой»;
  • парк «Ива»;
  • парк «За Каменским шоссе».

К 6 мая в голосовании приняли участие почти 8 тысяч человек. С большим отрывом лидирует вариант с названием парка «Каменка». За него проголосовали 5 360 человек. Следующий по популярности вариант названия парка «Речной» набрал всего 731 голос. Меньше всего новосибирцев поддержали название «За Каменским шоссе», этот вариант понравится 282 горожанам.

Парк в пойме Каменки станет первым затопляемым парком в России. Работы по благоустройству территории уже начались.

В 2022-2023 гг. в Новосибирске создадут ландшафтный парк в красивой излучине долины Каменки с обустройством детских и спортивных площадок, зон отдыха, событийной поляны, экотропы, велодорожки, пунктов сервиса, арт-объектов, площадок для выгула собак.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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