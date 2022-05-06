Главные новости о ходе спецоперации на Украине к утру 6 мая: сбитые беспилотники и поставки вооружения для Киева

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Последние новости о ходе спецоперации на Украине и событиях вокруг неё на утро 6 мая − в дайджесте Сиб.фм.

Данные Минобороны РФ

С начала специальной военной операции уничтожены 149 украинских самолётов, 112 вертолётов, 729 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2 846 танков и других боевых бронированных машин, 327 установок реактивных систем залпового огня, а также 1 323 орудия полевой артиллерии и миномёта и 2 662 единицы специальной военной автомобильной техники.

Прибытие новых переселенцев

Второй поезд с вынужденными переселенцами из Украины прибыл в Хабаровск, в пункты временного размещения отправлены 236 человек, сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

«Решаются вопросы по устройству детей в детские сады и школы, максимально помогаем людям адаптироваться в новых условиях», — добавил он.

В общей сложности с территории Украины в регион приехали уже 548 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого министерства здравоохранения.

Итоги опроса Eurobarometer по заказу Еврокомиссии

Кипр оказался единственной страной Европейского союза, где большая часть населения не возлагает на Россию ответственность за военные действия на Украине, следует из материалов опроса общественного мнения, проведённого во всех странах ЕС по заказу Европейской комиссии социологической службой Eurobarometer.

По данным опроса, 23 % опрошенных на острове «совершенно не согласны» с тем, что российские власти несут первостепенную и главную ответственность за конфликт на Украине, еще 28 % «склонны с этим не согласиться». В общей сложности 51 % киприотов выступил против такого утверждения.

Поставки вооружения нуждающемуся Киеву

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал увеличивать поставки вооружения Украине, пока Киев будет в этом нуждаться.

Ранее в канцелярии Джонсона сообщали, что с президентом Украины Владимиром Зеленским 5 мая он обсудил «поставку оружия более дальнего радиуса действия для предотвращения бомбардировок гражданских лиц».