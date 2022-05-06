Продажи квартир в новостройках в Новосибирской области выросли на 60 % в 2022 году

Фото Максима Николаева

Объёмы продаж жилья в новостройках в Новосибирской области в марте 2022 года выросли на 60 % по отношению к марту 2021-го, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Объём просроченной ипотечной задолженности в России в марте 2022 года составил 57 млрд рублей и оказался минимальным за последние четыре года, свидетельствует статистика Центробанка РФ.

Кроме того, было выдано рекордное количество ипотечных кредитов для долевого строительства (более 62 000), а объём продаж жилья в новостройках вырос в сравнении с прошлогодним показателем на 48 %.

Новосибирская область при этом показала более высокий рост — продажи увеличились на 60 % и к марту прошлого года, и к февралю текущего, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

«За месяц в регионе было выдано 2 055 ипотечных жилищных кредитов под залог ДДУ, что в 2,1 раза больше, чем в среднем за месяц. А суммарная просроченная задолженность кредитов под залог новостроек на 1 апреля составила 225 млн рублей, или 0,34 процента», — добавил эксперт.

По словам Николаева, рекордные показатели марта в области и стране в целом связаны с окончанием действия программы льготной ипотеки в старом формате. Полученный задел позволит новосибирским застройщикам оставаться на плаву несколько месяцев, считает аналитик.

Что касается рекорда марта, он может продержаться ещё 1-2 года, пока не стабилизируются цены на стройматериалы, а ключевая ставка ЦБ не опустится до 5-6 %, подытожил эксперт.

Напомним, ранее Николаев отмечал, что, благодаря рекордным мартовским продажам, порядка 50 % строительных компаний смогли подготовиться даже к нулевым продажам в апреле-мае.