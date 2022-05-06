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Производственный календарь-2022: когда первый рабочий день после 9 мая

Фото Производственный календарь-2022: когда первый рабочий день после 9 мая
Фото Производственный календарь-2022: когда первый рабочий день после 9 мая

Фото: pixabay.com

Согласно производственному календарю, граждане будут отдыхать в мае два раза. Первые трёхдневные выходные уже прошли, вторые начнутся с 7 мая и продлятся до 10 мая. На работу россияне выйдут 11 мая.

В 2022 году россияне будут отдыхать по утверждённому календарю выходных и праздничных дней. Первые выходные были с 1 по 3 мая, вторые начнутся с 7 по 10 мая включительно.

Фото Производственный календарь-2022: когда первый рабочий день после 9 мая 2

Как будем отдыхать на День Победы, 9 мая:

  • 7 мая, суббота – выходной;
  • 8 мая, воскресенье – выходной;
  • 9 мая, понедельника – День Победы, праздничный выходной;
  • 10 мая, вторник – выходной, перенесённый с воскресенья, 2 января.

Фото Производственный календарь-2022: когда первый рабочий день после 9 мая 3

Таким образом, россияне должны будут выйти на работу уже 11 мая. Рабочая неделя будет короткой. Она продлится всего лишь три дня: с 11-го по 13 мая.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что масочный режим в поликлиниках Новосибирска могут вернуть после майских праздников. Место сбора и время начала шествия Бессмертного полка, а также где пройдёт салют 9 мая.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
календарь
длинные выходные
майские праздники
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