Производственный календарь-2022: когда первый рабочий день после 9 мая

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Согласно производственному календарю, граждане будут отдыхать в мае два раза. Первые трёхдневные выходные уже прошли, вторые начнутся с 7 мая и продлятся до 10 мая. На работу россияне выйдут 11 мая.

В 2022 году россияне будут отдыхать по утверждённому календарю выходных и праздничных дней. Первые выходные были с 1 по 3 мая, вторые начнутся с 7 по 10 мая включительно.

Как будем отдыхать на День Победы, 9 мая:

7 мая, суббота – выходной;

8 мая, воскресенье – выходной;

9 мая, понедельника – День Победы, праздничный выходной;

10 мая, вторник – выходной, перенесённый с воскресенья, 2 января.

Таким образом, россияне должны будут выйти на работу уже 11 мая. Рабочая неделя будет короткой. Она продлится всего лишь три дня: с 11-го по 13 мая.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что масочный режим в поликлиниках Новосибирска могут вернуть после майских праздников. Место сбора и время начала шествия Бессмертного полка, а также где пройдёт салют 9 мая.

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