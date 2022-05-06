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Прокурор Новосибирской области Хорошев отчитался о доходе в 6,7 млн рублей в 2021 году

Фото Прокурор Новосибирской области Хорошев отчитался о доходе в 6,7 млн рублей в 2021 году
Фото Прокурор Новосибирской области Хорошев отчитался о доходе в 6,7 млн рублей в 2021 году

Фото прокуратуры Новосибирской области

Сегодня, 6 мая, прокуроры Новосибирской области опубликовали данные о своих доходах за 2021 год. В пятёрку самых богатых входит главный правоохранитель региона Яков Хорошев, однако в доходах он уступает некоторым своим подчинённым.

В 2021 году прокурор Новосибирской области Яков Хорошев заработал 6 690 680,51 рубля. У главного правоохранителя региона в совместной собственности с супругой квартира, также в безвозмездном пользовании у четы находится служебное жильё площадью 86, 8 квадратных метра. Владеет Яков Хорошев и автомобилем премиум-класса — Land Cruiser 150.

Среди зажиточных правоохранителей стоит также отметить прокурора Ордынского района Николая Кремлева: его доход за 2021 год составил 8 875 369,46 рубля. Кроме того, у него две квартиры находятся в собственности, а ещё две – служебные. Прокурор богат двумя лодками и прицепом Крепыш, а вот на супруг тоже оформлен внедорожник Land Cruiser.

Пожалуй, абсолютным рекордсменом по заработку за 2021 год стал Татарский межрайонный прокурор Новосибирской области Илья Черкас: он заработал 9 303 293, 10 рубля. Однако в остальном всё скромно: автомобиль KIA, и проживает правоохранитель в служебном жилье площадью 58, 7 квадратных метра, не имея своей недвижимости.

Читайте также на сайте Сиб.фм: как прокуратура выселяла из служебного жилья бывшего начальника Владимира Фалилеева.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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