Противопожарный режим в Оби отметили салютом

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Под Новосибирском устроили фаер-шоу во время противопожарного режима.

В Оби Новосибирской области противопожарный режим отметили салютами и фаер-шоу. Об этом Сиб.фм рассказала местная жительница.

Власти Новосибирской области 6 мая приняли решение о продлении особого противопожарного режима в регионе до 15 мая. В это же время в городе Оби под Новосибирском горожане шумно отмечают праздники, не ограничивая веселье запретами.

Вечером 6 мая в Оби по адресу переулок Пригородный, 10, прогремели салюты и выступили артисты с фаер-шоу. Возмущенные жители города начали звонить в МЧС, однако в экстренном ведомстве отметили, что не уполномочены принимать меры реагирования в ситуациях, когда возгорание еще не началось.

Местные жители переживают, что искры от огненного шоу вызовут большой пожар в городе.

«Мой участок, например, от этого коттеджа отделен заброшенным полем, поросшим сухой травой. Одной искры будет достаточно, чтобы все воспламенилось», — рассказала Сиб.фм местная жительница Татьяна.

По словам женщины, соседи дозвонились до муниципалитета, где им пообещали прислать к месту происшествия эксперта, который сможет выписать хозяину особняка крупный штраф за нарушение противопожарного режима.

При этом сами хозяева дома там не живут – он сдается посуточно.

«Люди снимают этот дом на сутки-двое, отмечают выходные, веселятся. Мы уже привыкли, что тут случаются и драки и потасовки, но чтобы вот такое – полноценное шоу с огнем в такое время... Сейчас мы все сидим и ждем, когда кто-то приедет и угомонит весельчаков», — добавила женщина.