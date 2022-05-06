Противопожарный режим в Оби отметили салютом

Фото Сиб.фм
Под Новосибирском устроили фаер-шоу во время противопожарного режима.
В Оби Новосибирской области противопожарный режим отметили салютами и фаер-шоу. Об этом Сиб.фм рассказала местная жительница.
Власти Новосибирской области 6 мая приняли решение о продлении особого противопожарного режима в регионе до 15 мая. В это же время в городе Оби под Новосибирском горожане шумно отмечают праздники, не ограничивая веселье запретами.
Вечером 6 мая в Оби по адресу переулок Пригородный, 10, прогремели салюты и выступили артисты с фаер-шоу. Возмущенные жители города начали звонить в МЧС, однако в экстренном ведомстве отметили, что не уполномочены принимать меры реагирования в ситуациях, когда возгорание еще не началось.
Местные жители переживают, что искры от огненного шоу вызовут большой пожар в городе.
«Мой участок, например, от этого коттеджа отделен заброшенным полем, поросшим сухой травой. Одной искры будет достаточно, чтобы все воспламенилось», — рассказала Сиб.фм местная жительница Татьяна.
По словам женщины, соседи дозвонились до муниципалитета, где им пообещали прислать к месту происшествия эксперта, который сможет выписать хозяину особняка крупный штраф за нарушение противопожарного режима.
При этом сами хозяева дома там не живут – он сдается посуточно.
«Люди снимают этот дом на сутки-двое, отмечают выходные, веселятся. Мы уже привыкли, что тут случаются и драки и потасовки, но чтобы вот такое – полноценное шоу с огнем в такое время... Сейчас мы все сидим и ждем, когда кто-то приедет и угомонит весельчаков», — добавила женщина.
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