Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Реконструкцию Кедровой в Новосибирске завершат в 2022 году

Фото Реконструкцию Кедровой в Новосибирске завершат в 2022 году
Фото Реконструкцию Кедровой в Новосибирске завершат в 2022 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Масштабная реконструкция улицы Кедровой в Новосибирске завершится в октябре 2022 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

Начавшиеся более трёх лет назад работы по реконструкции улицы Кедровой в Новосибирске завершатся этой осенью — в октябре 2022 года, сообщили в пресс-службе мэрии. В четверг, 5 мая, глава города Анатолий Локоть оценил ход работ на объекте.

«Подрядчик уже приступил к работам после зимнего перерыва. Для возобновления ремонта здесь не требуется проведение конкурсных процедур, поэтому причин откладывать начало работ нет. Это один из так называемых переходящих объектов, ремонт которых рассчитан не на один год. Ранний старт позволит подрядчику уложиться в сроки, а самое главное — выполнить работы качественно», — подчеркнул мэр.

Напомним, на Кедровой реконструируют участок дороги протяжённостью 2,64 км в сторону северного выезда из города. Цель — сделать его четырёхполосным, поскольку расширение проезжей части позволит уменьшить пробки.

Вдоль всего реконструированного участка оборудуют тротуары и установят светофоры, остановки и более 140 опор наружного освещения.

По словам директора по строительству АО «Новосибирскавтодор» Андрея Рожко, на данный момент сложностей с выполнением работ нет, необходимые материалы полностью закуплены.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

реконструкция
Новосибирск
Локоть
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

29222
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
27454
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
18921
71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов
18417
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
17110
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках
15130
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14873
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием