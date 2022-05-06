Реконструкцию Кедровой в Новосибирске завершат в 2022 году

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Масштабная реконструкция улицы Кедровой в Новосибирске завершится в октябре 2022 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

Начавшиеся более трёх лет назад работы по реконструкции улицы Кедровой в Новосибирске завершатся этой осенью — в октябре 2022 года, сообщили в пресс-службе мэрии. В четверг, 5 мая, глава города Анатолий Локоть оценил ход работ на объекте.

«Подрядчик уже приступил к работам после зимнего перерыва. Для возобновления ремонта здесь не требуется проведение конкурсных процедур, поэтому причин откладывать начало работ нет. Это один из так называемых переходящих объектов, ремонт которых рассчитан не на один год. Ранний старт позволит подрядчику уложиться в сроки, а самое главное — выполнить работы качественно», — подчеркнул мэр.

Напомним, на Кедровой реконструируют участок дороги протяжённостью 2,64 км в сторону северного выезда из города. Цель — сделать его четырёхполосным, поскольку расширение проезжей части позволит уменьшить пробки.

Вдоль всего реконструированного участка оборудуют тротуары и установят светофоры, остановки и более 140 опор наружного освещения.

По словам директора по строительству АО «Новосибирскавтодор» Андрея Рожко, на данный момент сложностей с выполнением работ нет, необходимые материалы полностью закуплены.