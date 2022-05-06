Ретро-поезд «Эшелон Победы» прибыл в Новосибирск 6 мая - онлайн трансляция

Фото Валентина Лутаева /Сиб.фм

В пятницу, 6 мая, на вокзале Новосибирск-Главный встретили ретро-поезд «Эшелон Победы».

Ретро-поезд «Эшелон Победы» встречают сегодня, 6 мая, на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. Театрализованная постановка прибытия ретро-поезда и символической встречи воинов-освободителей пройдёт в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сиб.фм ведёт видеотрансляцию с железнодорожного вокзала. Для просмотра обновите, пожалуйста, страницу своего браузера.

Поезд прибыл на первый путь вокзала в 10.00 по новосибирскому времени. Для гостей будут работать интерактивные тематические площадки.

На символической встрече будут присутствовать ветераны-железнодорожники, руководители магистрали и органов власти.