Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Ретро-поезд «Эшелон Победы» прибыл в Новосибирск 6 мая - онлайн трансляция

Фото Ретро-поезд «Эшелон Победы» прибыл в Новосибирск 6 мая - онлайн трансляция
Фото Ретро-поезд «Эшелон Победы» прибыл в Новосибирск 6 мая - онлайн трансляция

Фото Валентина Лутаева /Сиб.фм

В пятницу, 6 мая, на вокзале Новосибирск-Главный встретили ретро-поезд «Эшелон Победы».

Ретро-поезд «Эшелон Победы» встречают сегодня, 6 мая, на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. Театрализованная постановка прибытия ретро-поезда и символической встречи воинов-освободителей пройдёт в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сиб.фм ведёт видеотрансляцию с железнодорожного вокзала. Для просмотра обновите, пожалуйста, страницу своего браузера.

Поезд прибыл на первый путь вокзала в 10.00 по новосибирскому времени. Для гостей будут работать интерактивные тематические площадки.

На символической встрече будут присутствовать ветераны-железнодорожники, руководители магистрали и органов власти.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27498
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
19076
71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов
18456
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
17371
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках
15146
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14895
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
14479
Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая