Семья находящегося на Украине военного из Новосибирской области лишилась жилья после пожара

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В Новосибирской области беременная жена военного, находящегося на Украине, осталась без крыши над головой после пожара.

В городе Болотное Новосибирской области в конце апреля сгорели 22 частных дома, в том числе и жильё многодетной матери Валерии Бельферман. Беременная сибирячка с тремя детьми осталась один на один со своей бедой — будущий супруг женщины, от которого она и ждёт ребёнка, уехал по служить на Украине по контракту.

В беседе с журналистом "АиФ-Новосибирск" Валерия рассказала, что официально она не замужем. Расписаться пара планировала, когда сибиряк вернётся из Украины домой. Пока же женщины с детьми расположилась в съемной квартире и надеется на помощь властей.

"Старшей дочери десять, сыну — восемь, младшей — пять. С отцом четвёртого ребёнка мы поддерживаем связь. Я жду его, конечно, и он знает про пожар. Но помочь ничем не может, ведь он очень далеко от меня — служит по контракту на Украине", — поделилась Валерия с журналистом.

Из близких людей в Болотном у сибирячки только мать, но разместиться у нее с тремя детьми не представляется возможным. Горожане помогли женщине снять временное жилье, волонтёры привезли необходимые вещи и технику, но что будет после окончания срока аренды пока не ясно.

Как сообщили изданию "АиФ-Новосибирск" в Министерстве соцзащиты населения, погорельцы могут рассчитывать на материальную помощь на восстановление документов и приобретение предметов первой необходимости. Для этого необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Кроме того, в Новосибирске работают кризисные центры, где семье также могут помочь вещами, посодействовать с размещением.

Глава Болотного Сергей Кравец уточнил, что в случае пожара город выделяет погорельцам 5 тысяч рублей на восстановление документов.

«Социальные организации района могут предоставить порядка 50 тыс. рублей. Кроме того, мы планируем писать обращение в правительство, чтобы оказали помощь», — заверил он.

Со слов Валерии, власти Болотного предложили ей жильё из маневренного фонда. Однако эта квартира, считает женщина, не пригодна для жизни. Все стены в помещении испачканы голубиным помётом, а сам дом находится на краю города, у заброшенного кладбища.

"Я осознаю, что не в моём положении сейчас сомневаться. Но вы только представьте: эта квартира находится на краю города, у заброшенной заправки и старого кладбища. Говорят, в ней умерла бабушка, а её собачка успела пообедать трупом", — поделилась женщина.

Редакция направила запрос в правительство Новосибирской области по вопросам помощи погорельцам из Болотнинского и Коченевского районов.