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общество

Семья находящегося на Украине военного из Новосибирской области лишилась жилья после пожара

Фото Семья находящегося на Украине военного из Новосибирской области лишилась жилья после пожара
Фото Семья находящегося на Украине военного из Новосибирской области лишилась жилья после пожара

Фото предоставлено героем публикации

В Новосибирской области беременная жена военного, находящегося на Украине, осталась без крыши над головой после пожара.

В городе Болотное Новосибирской области в конце апреля сгорели 22 частных дома, в том числе и жильё многодетной матери Валерии Бельферман. Беременная сибирячка с тремя детьми осталась один на один со своей бедой — будущий супруг женщины, от которого она и ждёт ребёнка, уехал по служить на Украине по контракту.

В беседе с журналистом "АиФ-Новосибирск" Валерия рассказала, что официально она не замужем. Расписаться пара планировала, когда сибиряк вернётся из Украины домой. Пока же женщины с детьми расположилась в съемной квартире и надеется на помощь властей.

"Старшей дочери десять, сыну — восемь, младшей — пять. С отцом четвёртого ребёнка мы поддерживаем связь. Я жду его, конечно, и он знает про пожар. Но помочь ничем не может, ведь он очень далеко от меня — служит по контракту на Украине", — поделилась Валерия с журналистом.

Из близких людей в Болотном у сибирячки только мать, но разместиться у нее с тремя детьми не представляется возможным. Горожане помогли женщине снять временное жилье, волонтёры привезли необходимые вещи и технику, но что будет после окончания срока аренды пока не ясно.

Как сообщили изданию "АиФ-Новосибирск" в Министерстве соцзащиты населения, погорельцы могут рассчитывать на материальную помощь на восстановление документов и приобретение предметов первой необходимости. Для этого необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Кроме того, в Новосибирске работают кризисные центры, где семье также могут помочь вещами, посодействовать с размещением.

Глава Болотного Сергей Кравец уточнил, что в случае пожара город выделяет погорельцам 5 тысяч рублей на восстановление документов.

«Социальные организации района могут предоставить порядка 50 тыс. рублей. Кроме того, мы планируем писать обращение в правительство, чтобы оказали помощь», — заверил он.

Со слов Валерии, власти Болотного предложили ей жильё из маневренного фонда. Однако эта квартира, считает женщина, не пригодна для жизни. Все стены в помещении испачканы голубиным помётом, а сам дом находится на краю города, у заброшенного кладбища.

"Я осознаю, что не в моём положении сейчас сомневаться. Но вы только представьте: эта квартира находится на краю города, у заброшенной заправки и старого кладбища. Говорят, в ней умерла бабушка, а её собачка успела пообедать трупом", — поделилась женщина.

Редакция направила запрос в правительство Новосибирской области по вопросам помощи погорельцам из Болотнинского и Коченевского районов.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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