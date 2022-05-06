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СГК опубликовала график отключения горячей воды в Новосибирске с 12 мая

Фото СГК опубликовала график отключения горячей воды в Новосибирске с 12 мая
Фото СГК опубликовала график отключения горячей воды в Новосибирске с 12 мая

Фото pixabey

Сибирская генерирующая компания опубликовала график гидравлический испытаний теплосетей в Новосибирске.

Опубликован график отключения горячей воды в Новосибирске. Плановые отключения начнутся после завершения отопительного сезона.

График отключения горячей воды в 2022 году стал доступен для жителей Новосибирска. Отключать воду начнут после завершения отопительного сезона 11 мая.

Когда отключат горячую воду в 2022 году

В Новосибирске отключают горячую воду в период с мая по конец августа. Согласно законодательству, воду могут отключить максимум на 14 дней.

Фото СГК опубликовала график отключения горячей воды в Новосибирске с 12 мая 2

Фото СГК опубликовала график отключения горячей воды в Новосибирске с 12 мая 3

Фото СГК опубликовала график отключения горячей воды в Новосибирске с 12 мая 4

Зачем отключают горячую воду

Каждое лето система теплоснабжения готовится к следующему отопительному сезону. Данная мера необходима, чтобы провести гидравлические и температурные испытания. Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации.

В СГК подчеркнули, что температура воды в трубах в период испытаний не превышает +40°С, поэтому не представляет опасности для человека. Однако жителям все же необходимо соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды и провалу в земле или асфальте.

Осторожность следует проявить и автолюбителям. Оставлять машины неподалеку от мест, где проходят теплотрассы, небезопасно. На период испытаний СГК разместит там соответствующие предупреждения.

При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах новосибирцы могут сообщить об этом по тел.: 8 (383) 289-01-47; 8 (383) 227-44-44, 218-68-88, 051.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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