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Синоптики дали прогноз на длинные выходные с 7 по 10 мая в Новосибирске

Фото Синоптики дали прогноз на длинные выходные с 7 по 10 мая в Новосибирске
Фото Синоптики дали прогноз на длинные выходные с 7 по 10 мая в Новосибирске

Фото: pixabay.com

Первая половина майских праздников уже позади. Впереди ещё четыре выходных дня. Синоптики дали подробный прогноз на вторую половину майских каникул.

В последний рабочий день перед выходными, 6 мая, в город вновь вернулась тёплая и солнечная погода. Однако с 7 мая начнётся похолодание.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в этот день, в Новосибирской области ночью ожидается +3...+8 градусов, по северо-западу до -2. Днем +8...+13.

Фото Синоптики дали прогноз на длинные выходные с 7 по 10 мая в Новосибирске 2

При этом местами возможны небольшие дожди, грозы. Ветер северо-западный 9-14 местами порывы до 23 м/с.

В воскресенье, 8 мая, ночью ожидается -4, +1 градус, днем потеплеет до +10....+15. Преимущественно без осадков, по северу местами небольшие дожди. Ветер ночью 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Днем ветер стихнет до 4-9 м/с, но в порывах будет достигать 14 м/с.

Фото Синоптики дали прогноз на длинные выходные с 7 по 10 мая в Новосибирске 3

Согласно прогнозу Gismeteo, в понедельник, 9 мая, ночью в Новосибирске будет довольно прохладно, всего +1 градус. Днем будет солнечно и воздух прогреется до +12 градусов. При этом будет дуть небольшой ветер 6 м/с.

А во вторник, 10 мая, в Новосибирске будет также солнечно. Ночью +4, днем ожидается +15 градусов.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске не будут усиливать антиковидные меры на майских праздниках. ПФР изменил график выплат из-за длинных выходных, а также юрист рассказала о нормах оплаты труда в период нерабочих дней.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
майские праздники
синоптики
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