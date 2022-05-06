Турчак пообещал, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда

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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда.

Турчак посетил Херсон и пообещал местным жителям, что Россия навсегда останется в Херсонской области.

«Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают», – заявил Андрей Турчак.

Напомним, Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетили Херсон, где встретились с главой администрации Херсонской области и местными жителями, передает РИА Новости.

Российские военные освободили Херсонскую область в середине марта.