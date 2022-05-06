В Госдуме рассказали, что будет с имуществом уехавших из России звёзд

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Депутат Шолохов ответил на вопрос о национализации имущества уехавших из России звёзд.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова певицы Лолиты Милявской, которая предложила всем желающим национализировать её особняк. Так она отреагировала на появившееся в Сети мнение о необходимости конфискации имущества некоторых российских артистов. По словам Шолохова, национализация частного имущества не предусмотрена ни одним законом, за исключением ситуации, связанной с уголовным законодательством. "Никаких норм на сегодняшний день, регулирующих такие ситуации, не существует. Более того, ничего подобного не обсуждается", — сказал Шолохов.

Говоря о звёздах, которые выехали из России, депутат отметил, что больше всего они наказали себя сами. По мнению Шолохова, совершенно очевидно, что большинство из них имеют популярность только в РФ, а их расчёт с попытками продать билеты в странах, где проживает большая русскоязычная диаспора, тоже большого успеха не имеют.

"Поэтому эти граждане, бывшие можно сказать, они уже себя сами наказали. Что касается имущества, ещё раз повторяю — этот вопрос регулируется законодательно и никаких волюнтаристских решений быть не может", — подытожил Шолохов.