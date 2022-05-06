Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

В Госдуме рассказали, что будет с имуществом уехавших из России звёзд

Фото В Госдуме рассказали, что будет с имуществом уехавших из России звёзд
Фото В Госдуме рассказали, что будет с имуществом уехавших из России звёзд

Фото pixabay.ru

Депутат Шолохов ответил на вопрос о национализации имущества уехавших из России звёзд.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова певицы Лолиты Милявской, которая предложила всем желающим национализировать её особняк. Так она отреагировала на появившееся в Сети мнение о необходимости конфискации имущества некоторых российских артистов. По словам Шолохова, национализация частного имущества не предусмотрена ни одним законом, за исключением ситуации, связанной с уголовным законодательством.

"Никаких норм на сегодняшний день, регулирующих такие ситуации, не существует. Более того, ничего подобного не обсуждается", — сказал Шолохов.

Говоря о звёздах, которые выехали из России, депутат отметил, что больше всего они наказали себя сами. По мнению Шолохова, совершенно очевидно, что большинство из них имеют популярность только в РФ, а их расчёт с попытками продать билеты в странах, где проживает большая русскоязычная диаспора, тоже большого успеха не имеют.

"Поэтому эти граждане, бывшие можно сказать, они уже себя сами наказали. Что касается имущества, ещё раз повторяю — этот вопрос регулируется законодательно и никаких волюнтаристских решений быть не может", — подытожил Шолохов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27589
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
19407
71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов
18536
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
18055
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках
15164
Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая
14940
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
11499
В Кузбассе 84 ребёнка родились с неизвестным полом