В Госдуме сообщили о внеплановой индексации пенсий на 9 %

Густаво Зырянов / Сиб.фм
Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии на 8-9 %.
В Госдуме анонсировали внеплановую индексацию пенсий. Выплаты должны проиндексировать на 9 %, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», – объяснила Бессараб.
В беседе с телеканалом «Москва24» парламентарий анонсировала внеплановую индексацию пенсий россиянам. Сейчас в Госдуме и правительстве РФ обсуждают размер увеличения пенсионных выплат в диапазоне от 8 до 10 %.
Депутат отметила, что предположительно это будет 9 %.
Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий.
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