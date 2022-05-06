В Госдуме сообщили о внеплановой индексации пенсий на 9 %

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии на 8-9 %.

В Госдуме анонсировали внеплановую индексацию пенсий. Выплаты должны проиндексировать на 9 %, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», – объяснила Бессараб.

В беседе с телеканалом «Москва24» парламентарий анонсировала внеплановую индексацию пенсий россиянам. Сейчас в Госдуме и правительстве РФ обсуждают размер увеличения пенсионных выплат в диапазоне от 8 до 10 %.

Депутат отметила, что предположительно это будет 9 %.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий.