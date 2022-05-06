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В Новосибирске изменят схему движения маршрутки № 8 до 15 августа

Фото В Новосибирске изменят схему движения маршрутки № 8 до 15 августа
Фото В Новосибирске изменят схему движения маршрутки № 8 до 15 августа

Густаво Зырянов / Сиб.фм

До 15 августа новосибирские маршрутки № 8 будут ходить по другому маршруту.

С 11 мая по 15 августа в Новосибирске для проезда закроют нечетную сторону улицы Автогенной напротив здания № 154. Об этом сообщили в муниципалитете.

Путь следования маршрутного такси № 8 будет изменен с 11 мая. На закрытом для проезда участке улицы Автогенной в Новосибирске начнет работу ООО «Новосторой». Компания займется переоборудованием магистральной тепловой сети.

Во время работ маршрутки № 8 будут ездить по утвержденной схеме по маршруту «Автопорт «Калининский» – Магазин «Золотая Нива» на участке от улицы Черемуховой до улицы Красносельской в прямом направлении.

В обратном направлении маршрутки будут объезжать перекрытую часть дороги по улицам Никитина, Панфиловцев и Автогенной.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске перекроют движение по улице Мясниковой на три месяца.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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