В Новосибирске лабрадора Саймона унесло течением в Оби

Фото из группы МАСС во «ВКонтакте»

Домашнего лабрадора по кличке Саймон в Новосибирске унесло течением в Оби, хозяин обратился за помощью к спасателям, сообщили в МАСС.

Вечером в четверг, 5 мая, сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска вышли на катере в акваторию Оби, чтобы найти домашнего лабрадора по кличке Саймон. Хозяин собаки сообщил, что течением её унесло в сторону Комсомольского железнодорожного моста.

«Оперативно была обследована акватория реки Обь в районе ж/д моста и остров Кораблик, на котором животное и было обнаружено. Лабрадор по кличке Саймон был доставлен спасателями на катер и перевезён на левый берег, где его уже поджидал взволнованный хозяин», — уточнили в МАСС.

Напомним, ранее экипажу МАСС в Новосибирске пришлось вытаскивать из Оби на затоне «Яринский» рыбака, который оказался в воде, спасая собаку. В ожидании помощи мужчина держался за кромку льда, животное находилось рядом.