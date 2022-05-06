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В Новосибирске лабрадора Саймона унесло течением в Оби

Фото В Новосибирске лабрадора Саймона унесло течением в Оби
Фото В Новосибирске лабрадора Саймона унесло течением в Оби

Фото из группы МАСС во «ВКонтакте»

Домашнего лабрадора по кличке Саймон в Новосибирске унесло течением в Оби, хозяин обратился за помощью к спасателям, сообщили в МАСС.

Вечером в четверг, 5 мая, сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска вышли на катере в акваторию Оби, чтобы найти домашнего лабрадора по кличке Саймон. Хозяин собаки сообщил, что течением её унесло в сторону Комсомольского железнодорожного моста.

«Оперативно была обследована акватория реки Обь в районе ж/д моста и остров Кораблик, на котором животное и было обнаружено. Лабрадор по кличке Саймон был доставлен спасателями на катер и перевезён на левый берег, где его уже поджидал взволнованный хозяин», — уточнили в МАСС.

Напомним, ранее экипажу МАСС в Новосибирске пришлось вытаскивать из Оби на затоне «Яринский» рыбака, который оказался в воде, спасая собаку. В ожидании помощи мужчина держался за кромку льда, животное находилось рядом.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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