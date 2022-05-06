В Новосибирске на свалке нашли тело младенца

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Мертвое тело новорожденного ребенка найдено на свалке в Новосибирске.

Тело новорожденного ребенка обнаружили на мусорном полигоне в Новосибирске. Информация об этом появилась в соцсетях 6 мая.

В Новосибирске на Гусинобродском мусорном полигоне в Дзержинском районе нашли мертвого ребенка. По данным очевидцев, на место происшествия приехали 2 наряда полиции и 3 гражданских автомобиля.

«Я в тот момент был на свалке. Наш водитель вышел узнать, что случилось. Оказалось, нашли труп младенца», – говорится в сообщении в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

СУ СК РФ по Новосибирской области начало проверку по данному факту.

Ранее Сиб.фм писал, что в конце апреля под Новосибирском нашли останки двоих младенцев. По подозрению в убийстве детей задержали 29-летнюю местную жительницу.