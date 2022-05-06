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В Новосибирске отменили общегородской выпускной

Фото В Новосибирске отменили общегородской выпускной
Фото В Новосибирске отменили общегородской выпускной

Фото pixabay.com

Общегородской выпускной в Новосибирске в 2022 году не состоится, но внутренние праздники в школах могут быть проведены, заявил 6 мая начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

Школы в Новосибирске в 2022 году смогут проводить выпускные, но общегородского праздника не будет. Об этом 6 мая заявил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

«Здесь надо сказать о том, что всё-таки не полностью сняты ограничительные меры [по COVID-19]. Второй момент — надо детей обезопасить. Мы очень внимательно прислушиваемся к мнению нашей медицины — они говорят, что в мае и июне возможны некоторые всплески», — пояснил он в эфире радио «Городская волна».

Решение о формате выпускных в школах принимают директора. Праздничные мероприятия могут быть проведены в период с 23 июня по 4 июля, последние звонки — 24 и 25 мая, для девятых классов — с 17 по 26 мая.

Напомним, что в 2021 году единый городской выпускной в Новосибирске из-за сложной эпидобстановки прошёл онлайн. В таком же формате состоялся и всероссийский выпускной.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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