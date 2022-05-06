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В Новосибирске построят спорткомплекс для прыжков на батуте за 34 миллиона рублей

Фото В Новосибирске построят спорткомплекс для прыжков на батуте за 34 миллиона рублей
Фото В Новосибирске построят спорткомплекс для прыжков на батуте за 34 миллиона рублей

Фото pixabey

Минстрой Новосибирской области ищет подрядчика для строительства нового спортивного комплекса с батутами.

В Новосибирске рядом с ЛДС возведут новый спортивный комплекс с батутами. Стоимость строительства оценивается в 34 миллиона рублей.

Новый спортивный комплекс для прыжков на батуте появится на улице Немировича-Данченко, 140. Финальная дата возведения объекта неизвестна, однако подрядчик будет обязан закончить все работы не более чем за 15 месяцев с начала подписания контракта.

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, в новом спорткомплексе будет три этажа. Внутри оборудуют несколько залов – по одному для занятий акробатикой, бегом, волейболом, футболом, единоборствами, силовых упражнений и т.д. Основным направлением работы комплекса станут батуты.

Сейчас в Новосибирской области прыжками на батутах профессионально занимается около 340 спортсменов.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске к 2024 году построят федеральный детский реабилитационный центр.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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