В Новосибирске Минздрав отчитался о смертности среди заболевших ВИЧ

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Число ВИЧ-инфицированных в Новосибирской области выросло на 6,9 % за год.

В прошлом году в Новосибирской области зарегистрировали 27,53 тыс. случаев ВИЧ-инфекции. По сравнению с показателями 2020 года, количество выявленных заболевших увеличилось на 6,9 %.

Рост заражений ВИЧ-инфекцией в региональном минздраве связывают с усовершенствованием системы по выявлению и привлечению ВИЧ-инфицированных к лечению. С каждым годом все больше новосибирцев проходит тестирование на ВИЧ в областном Центре СПИД или в тест-мобилях.

С 2017 года в Новосибирской области более чем на треть вырос показатель прохождения антиретровирусной терапии пациентами. Сейчас лекарства принимают около 80 % заболевших.

На негативную динамику распространения ВИЧ-инфекции влияет нежелание пациентов проходить терапию, ВИЧ-диссиденты и невнимательность новосибирцев к собственному здоровью. В министерстве здравоохранения Новосибирской области отметили в беседе с РБК-Новосибирск, что с ВИЧ-диссидентами работают и психологи, и соцработники.

Эксперты надеются, что эпидемия «чумы XX века» пойдет на спад, если достигнет основных показателей стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ «90-90-90». Напомним, это понятие предполагает, что 90 % заболевших будут знать о своем диагнозе, 90 % будут проходить антиретровирусную терапию, и у 90 % пациентов будет неопределяемый уровень вирусной нагрузки.

К слову, по мнению главного идеолога по ВИЧ в России академика Покровского, почти в половине (45 %) случаев смерти от инфекционных заболеваний ВИЧ является главной причиной смерти. При этом ВИЧ-инфицированные умирают не только от СПИДа, но и от передозировки наркотиков, самоубийств, несчастных случаев и бытового насилия. В Новосибирской области показатель показатель смертности среди ВИЧ-инфицированных составил 30,3 на 100 тысяч человек в 2021 году, в 2020 году – 37,8, а в 2019 году – 41,2.

Ранее Сиб.фм писал, что около 10 % ВИЧ-инфицированных узнали о диагнозе во время беременности.