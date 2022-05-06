В Новосибирске пустят дополнительный общественный транспорт вечером 9 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Дополнительный транспорт для развоза горожан после праздничных торжеств пустят в Новосибирске 9 мая.

В Новосибирске вечером 9 мая для жителей отдалённых районов города будет организован дополнительный общественный транспорт. Автобусы и троллейбусы развезут горожан по домам после 21:30 часов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска

Остановка «М. «Речной вокзал» – в 21.30.

Автобусы:

- № 8 «Речной вокзал – Цветной проезд»;

- № 9 «Речной вокзал – Юго-Западный ж/м»;

- № 13 «Речной вокзал – Ключ-Камышенское плато»;

- № 21 «Речной вокзал – УМ-3»;

- № 36 «Речной вокзал – Микрорайон «Щ»;

- № 54 «Речной вокзал – ул. Твардовского».

Остановка «Дом Ленина» – в 21.00.

Автобусы:

- № 18 «Дом Ленина – Ключ-Камышенское плато»;

- № 97 «Дом Ленина – Цветущая Плющиха».

Троллейбусы:

- № 7 «Дом Ленина – Станиславский ж/м»;

- № 8 «Дом Ленина – Затулинский ж/м»;

- № 8 «Дом Ленина – Сад им. Дзержинского».

На пересечении ул. Фрунзе и Красного проспекта – в 21.00.

Троллейбусы:

- № 5 – в направлении остановки «Городской аэропорт»;

- № 8 – в направлении остановки «Ул. Учительская»;

- № 8 – в направлении остановки «Ул. Лазурная».

На пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта – в 21.30 – троллейбусы № 23 – в направлении остановки «Сад им. Дзержинского».

Остановка «Площадь им. Калинина» – в 21.50.

Автобусы:

- № 14 – «Площадь им. Калинина – пос. Северный»;

- № 15 – «Площадь им. Калинина – Микрорайон «Стрижи»;

- № 27 – «Площадь им. Калинина – Северное кладбище»;

- № 30 – «Площадь им. Калинина – Цветущая Плющиха»;

- № 34 – «Площадь им. Калинина – Ул. Тюленина».

Остановка «Вокзал «Новосибирск-Главный» – в 21.50.

- автобус № 3 – «Вокзал «Новосибирск-Главный» – пос. Северный»;

- троллейбус № 23 – «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Сад им. Дзержинского».

Остановка «М. «Площадь Маркса» – в 21.50.

Автобусы:

- № 16 – «М. «Площадь Маркса» – Затон»;

- № 29 – «М. «Площадь Маркса» – Юго-Западный ж/м»;

- № 43 – «М. «Площадь Маркса» – Белые Росы»;

- № 57 – «М. «Площадь Маркса» – Микрорайон «Чистая Слобода».

Троллейбусы:

- № 7 – «М. «Площадь Маркса» – Станиславский ж/м»;

- № 29 – «М. «Площадь Маркса» – Северо-Чемской ж/м».

Остановка «Магазин «Кристалл» – в 21.50.

Троллейбусы:

- № 8 – «Магазин «Кристалл» – Затулинский ж/м»;

- № 60 – «Магазин «Кристалл» – Затулинский ж/м».

Остановка «М. «Студенческая» – в 21.50.

Автобусы:

- № 45 – «М. «Студенческая» – Чемской бор»;

- № 68 – «М. «Студенческая» – ст. Матвеевка».

Улица Мичурина (от ул. Фрунзе до ул. Ядринцевской) – в 21.00 – трамвай № 13 «Ул. Мичурина – Гусинобродское шоссе».

Остановка «Ул. Мостовая» – в 21.00 – трамвай № 13 «Ул. Мостовая – Гусинобродское шоссе».

Остановка «Ул. Восход» – в 21.30.

Троллейбусы:

- № 7 – «Ул. Восход» – Станиславский ж/м»;

- № 7 – «Ул. Восход» – Ул. Лазурная».

Остановка «Ул. Зыряновская» – в 21.30 – трамвай № 13 «Гусинобродское шоссе – Ул. Писарева».