В Новосибирске пустят дополнительный общественный транспорт вечером 9 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Дополнительный транспорт для развоза горожан после праздничных торжеств пустят в Новосибирске 9 мая.
В Новосибирске вечером 9 мая для жителей отдалённых районов города будет организован дополнительный общественный транспорт. Автобусы и троллейбусы развезут горожан по домам после 21:30 часов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска
Автобусы:
- № 8 «Речной вокзал – Цветной проезд»;
- № 9 «Речной вокзал – Юго-Западный ж/м»;
- № 13 «Речной вокзал – Ключ-Камышенское плато»;
- № 21 «Речной вокзал – УМ-3»;
- № 36 «Речной вокзал – Микрорайон «Щ»;
- № 54 «Речной вокзал – ул. Твардовского».
Автобусы:
- № 18 «Дом Ленина – Ключ-Камышенское плато»;
- № 97 «Дом Ленина – Цветущая Плющиха».
Троллейбусы:
- № 7 «Дом Ленина – Станиславский ж/м»;
- № 8 «Дом Ленина – Затулинский ж/м»;
- № 8 «Дом Ленина – Сад им. Дзержинского».
Троллейбусы:
- № 5 – в направлении остановки «Городской аэропорт»;
- № 8 – в направлении остановки «Ул. Учительская»;
- № 8 – в направлении остановки «Ул. Лазурная».
На пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта – в 21.30 – троллейбусы № 23 – в направлении остановки «Сад им. Дзержинского».
Автобусы:
- № 14 – «Площадь им. Калинина – пос. Северный»;
- № 15 – «Площадь им. Калинина – Микрорайон «Стрижи»;
- № 27 – «Площадь им. Калинина – Северное кладбище»;
- № 30 – «Площадь им. Калинина – Цветущая Плющиха»;
- № 34 – «Площадь им. Калинина – Ул. Тюленина».
- автобус № 3 – «Вокзал «Новосибирск-Главный» – пос. Северный»;
- троллейбус № 23 – «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Сад им. Дзержинского».
Автобусы:
- № 16 – «М. «Площадь Маркса» – Затон»;
- № 29 – «М. «Площадь Маркса» – Юго-Западный ж/м»;
- № 43 – «М. «Площадь Маркса» – Белые Росы»;
- № 57 – «М. «Площадь Маркса» – Микрорайон «Чистая Слобода».
Троллейбусы:
- № 7 – «М. «Площадь Маркса» – Станиславский ж/м»;
- № 29 – «М. «Площадь Маркса» – Северо-Чемской ж/м».
Троллейбусы:
- № 8 – «Магазин «Кристалл» – Затулинский ж/м»;
- № 60 – «Магазин «Кристалл» – Затулинский ж/м».
Автобусы:
- № 45 – «М. «Студенческая» – Чемской бор»;
- № 68 – «М. «Студенческая» – ст. Матвеевка».
Улица Мичурина (от ул. Фрунзе до ул. Ядринцевской) – в 21.00 – трамвай № 13 «Ул. Мичурина – Гусинобродское шоссе».
Остановка «Ул. Мостовая» – в 21.00 – трамвай № 13 «Ул. Мостовая – Гусинобродское шоссе».
Троллейбусы:
- № 7 – «Ул. Восход» – Станиславский ж/м»;
- № 7 – «Ул. Восход» – Ул. Лазурная».
Остановка «Ул. Зыряновская» – в 21.30 – трамвай № 13 «Гусинобродское шоссе – Ул. Писарева».
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