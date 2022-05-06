В Новосибирске впервые в 2022 году заразилось менее 100 человек

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области выявили минимальный в 2022 году прирост заразившихся коронавирусом.

За сутки заболели 90 жителей Новосибирской области, а выздоровели 102 человека. Об этом свидетельствует статистика регионального оперштаба по борьбе с COVID.

6 мая в Новосибирской области впервые за 2022 год выявлено менее 100 случаев заражения COVID-19. Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе снизился до 90 случаев за сутки.

На стационарном лечении находятся 605 человек, в том числе 9 детей. 63 пациента находятся в реанимации, 17 человек – на ИВ.

Умерли 64-летний мужчина и 82-летняя женщина. За все время пандемии в НСО от коронавируса скончались 5 635 человек.

По данным оперштаба, на территории региона за все время выявили 256 795 случаев COVID-19 и сделали почти 5,5 млн тестов на коронавирус.