В Новосибирске запустили 15 фонтанов одновременно 6 мая

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В пятницу, 6 мая, в Новосибирске одновременно запустили 15 городских фонтанов.

В Новосибирске возобновили традицию одновременного пуска фонтанов. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть.

Сегодня, 6 мая, в 21:00 в городе заработали 15 фонтанов, подведомственных МКУ «Городской фонтан». Это фонтаны на бульваре Победы, улицах Приморской, Селезнёва, Ползунова, 25 лет Октября, Рассветной и Орджоникидзе, у театра «Глобус», в Первомайском сквере, у ДК «Энергия», в сквере «Лучистый», в парке «Берёзовая роща», а также три фонтана на площади Пименова.

Участие в торжественной церемонии запуска светомузыкального фонтана в парке культуры и отдыха «Центральный» принял мэр. Во второй половине лета на нескольких фонтанах будет смонтирована светодиодная подсветка.