Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске запустили 15 фонтанов одновременно 6 мая

Фото В Новосибирске запустили 15 фонтанов одновременно 6 мая
Фото В Новосибирске запустили 15 фонтанов одновременно 6 мая

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В пятницу, 6 мая, в Новосибирске одновременно запустили 15 городских фонтанов.

В Новосибирске возобновили традицию одновременного пуска фонтанов. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть.

Фото В Новосибирске запустили 15 фонтанов одновременно 6 мая 2

Сегодня, 6 мая, в 21:00 в городе заработали 15 фонтанов, подведомственных МКУ «Городской фонтан». Это фонтаны на бульваре Победы, улицах Приморской, Селезнёва, Ползунова, 25 лет Октября, Рассветной и Орджоникидзе, у театра «Глобус», в Первомайском сквере, у ДК «Энергия», в сквере «Лучистый», в парке «Берёзовая роща», а также три фонтана на площади Пименова.

Фото В Новосибирске запустили 15 фонтанов одновременно 6 мая 3

Фото В Новосибирске запустили 15 фонтанов одновременно 6 мая 4

Участие в торжественной церемонии запуска светомузыкального фонтана в парке культуры и отдыха «Центральный» принял мэр. Во второй половине лета на нескольких фонтанах будет смонтирована светодиодная подсветка.

Фото В Новосибирске запустили 15 фонтанов одновременно 6 мая 5

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19920
71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов
18671
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках
18638
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
15915
Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая
14987
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
11697
В Кузбассе 84 ребёнка родились с неизвестным полом
10495
В Новосибирске под окнами многоэтажки найдено тело 3-летнего мальчика