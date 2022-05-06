В Новосибирской области 10-летний мальчик поджег пятиэтажный жилой дом

МЧС России по Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области из-за детской шалости едва не сгорел пятиэтажный жилой дом.

Десятилетний ребенок поджег пятиэтажный дом в рабочем поселке Линево в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Накануне вечером в жилой пятиэтажке в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области случился пожар. Получив сигнал, пожарные выехали на место происшествия и ликвидировали возгорание. К моменту прибытия первых расчетов МЧС из окон квартиры на третьем этаже дома валил густой дым.

По словам дознавателей МЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Десятилетний мальчик играл со спичками и устроил пожар.

К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. Люди самостоятельно эвакуировались из подъезда. Из квартиры, где находился очаг возгорания, вышли маломобильная женщина с двумя несовершеннолетними детьми.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В комнате сгорела мебель.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в 19:17, менее чем через двадцать минут огнеборцы объявили о полной ликвидации пожара. На реагирование привлекались 12 человек и 3 единицы техники», – рассказали в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что ликвидировать пожар на ранней стадии удалось благодаря извещателю АДПИ.