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В Новосибирской области производство яиц в 2022 году выросло на 27 %

Фото В Новосибирской области производство яиц в 2022 году выросло на 27 %
Фото В Новосибирской области производство яиц в 2022 году выросло на 27 %

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

За первые три месяца 2022 года в Новосибирской области было произведено 283 миллиона яиц — на 27 % больше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поголовье птицы на птицефабриках Новосибирской области за первые три месяца 2022 года увеличилось более чем на 500 тыс. голов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года и достигло почти 8,5 млн. Также был зафиксирован рост объёмов производства птицеводческой продукции.

«По яйцу прирост составил 60 миллионов штук к уровню первого квартала прошлого года — 27 процентов. По мясу птицы прирост составил порядка 1 700 тонн, или 8 процентов. И есть все перспективы по дальнейшему наращиванию», — заявил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Фото В Новосибирской области производство яиц в 2022 году выросло на 27 % 2

Фото В Новосибирской области производство яиц в 2022 году выросло на 27 % 3

Напомним, на территории области работают семь птицефабрик. В 2021 году они обеспечили регион яйцом на 126 %. Самообеспеченность мясом птицы по итогам года составила порядка 90 %, но в 2022 году должна улучшиться.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
сельское хозяйство
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