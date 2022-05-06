В ПФР назвали условия получения новой выплаты на детей от 8 до 17 лет с 1 мая

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Чтобы получить новое пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет, среднедушевой доход в семье не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе. Максимальный размер денежной поддержки составит 12 000 рублей.

С 1 мая Пенсионный фонд России начал принимать заявления на получение новой выплаты для семей, где воспитываются дети от 8 до 17 лет. Пособия начнут выплачивать в мае, при этом они будут зачисляться сразу за два месяца, если заявление будет одобрено.

Новая мера поддержки будет назначаться по таким же правилам, что и пособие на детей от 3 до 7 лет. В частности, это касается определения нуждаемости семьи, проверки ее доходов и размера выплаты. Выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости. Будут учитываться следующие критерии: доходы, имущество, наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия.

Пособие составит примерно от 6000 до 12 000 рублей. Семьи с невысокими доходами имеют право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране прожиточный минимум на детей в 2022 составляет 11 592 рубля, но в некоторых регионах эта цифра чуть меньше или больше среднероссийского показателя.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», через МФЦ, либо непосредственно в клиентской службе ПФР.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что на Госуслугах досрочно открыта форма заявлений на выплату для детей. Кому положена праздничная прибавка к пенсии в мае, а также по какому графику будут доставлять пенсию в майские праздники.

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